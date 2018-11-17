GRAFİKLİ - Dünya halterinin efsanesi: Naim Süleymanoğlu

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek, gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalara milli mayoyla katıldı.

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak, iltica etti.

Halterde 16 yaşında ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992 yılında da Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Naim, ilk önce İngiltere'nin başkenti Londra'ya, bir gece orada kaldıktan sonra da Türkiye'ye geldi. "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.

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- Güreş dışında olimpiyat altını getiren ilk isim

Naim Süleymanoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 1988 Seul Olimpiyatları'nda erkekler 60 kiloda mücadele ederken, Türkiye adına bir ilke imza atmayı başardı.

Silkmede kaldırdığı 190 kilo, kendi ağırlığının 3 katı artı 10 kilogram olan "Cep Herkülü", bunu dünyada başaran tek sporcu olarak tarihe geçti. Eski milli halterci, bu sonuçla Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında altın madalya getiren ilk isim olmayı da başardı.

Naim ayrıca, silkmenin yanı sıra koparmada da 152.5 kilo kaldırarak toplamda 342.5 kiloya ulaşarak, dünya ve olimpiyat rekorları kırdı.

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- Üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu

Milli halterci, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda üst üste 3 kez şampiyon olarak, tarihi bir başarıya imza attı.