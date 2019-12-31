GRAFİKLİ- İhvan, yeni dönemde Mısır muhalefetiyle ortak ilkelere odaklanacak

İSTANBUL (AA) - EKİP - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), "Muhammed Ali Belgesi"ne destek vererek, ülkedeki tüm muhaliflerle ortak çizgide yer almayı tercih ettiği yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. İhvan dün, muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin geçen cuma yayımladığı, Mısır muhalefetinin bir çatı altında toplanmasını ve iş birliğini öngören mutabakat belgesine destek verdiğini duyurdu. Teşkilatın diğer muhaliflerle iş birliğine gitmesi, Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin meşrutiyetinin, vefatıyla sona erdiğini kabul etmesi olarak algılandı. Zaten İhvan yönetimi, Mursi’nin hayatını kaybetmesinin ardından, “Meşrutiyet artık halka geçmiştir. Bundan sonra halk, iktidarı istediğine verir.” şeklindeki açıklamasında bunu kamuoyuna duyurmuştu. İhvan yönetimi söz konusu belgeye destek vermesinin nedenlerini yazılı açıklamayla kamuoyuna ilan etti. Açıklamaya göre teşkilat, üç prensipte tutum değişikliğine gidiyor. Metindeki, "İhvan, vatansever muhalefetin yardımlaşmasını öngören ve ülkenin bütün ulusal güçlerine ivedilikle tek çatı altında toplanması çağrısında bulunan belgeyi destekliyor." şeklindeki ifadeler, teşkilatın yeni dönemde dışa açılmayı kabul eden uzlaşmacı bir tutum izleyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Açıklamadaki, "Hiç kimsenin önüne geçmeden, geride de kalmadan ülkenin şerefli insanlarıyla mücadeleyi sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz." ifadesi de ana muhalefet olma ve hükümet kurma hedefinden geçici olarak vazgeçtiği şeklinde anlaşıldı. “Kurumlarını demokratik yöntemlerle oluşturan, bağımsız ve milli kararlar alan, özgür, modern ve sivil bir 'yeni Mısır'ın inşa edilmesi” ifadeleri, teşkilatın sloganlarından ziyade, bütün Mısırlıların kabul edeceği prensipler olarak yorumlandı. - İhvan'ın yardımlaşma çağrısı AA muhabirine konuşan İhvan’ın resmi sözcüsü Talat Fehmi, teşkilat mensuplarının Mısır toplumunun bir parçası olduğunu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve sosyal durumun, bütün unsurların yardımlaşmasını zorunlu kıldığını söyledi. Modern, demokratik ve sivil bir Mısır’ın yeniden yapılanmasını amaçladıklarını anlatan Fehmi, "ekmek, onur ve özgürlük" gibi 25 Ocak Devrimi’nin hedeflerini herhangi bir parti ve teşkilatın kendi başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle muhalefetin yardımlaşmasının şart olduğunu söyledi.

Fehmi, “İhvan, onurlu ve özgür bir yaşam için el ele, omuz omuza verip, söz birliği yaparak birbirine kenetlenmiş insanlardan oluşan bir saf oluşturmaya çağırıyor.” dedi. - "Ülke dışındaki muhalefetin başarısızlığı, İhvan’ı tutum değiştirmeye zorladı" Siyasi hareketler uzmanı Mısırlı akademisyen Hayri Ömer de, İhvan’ın Mursi’nin simgesel meşrutiyeti konusunda açık bir tanımı olmadığını, ülke dışındaki muhalefetin başarısızlığının İhvan yönetimini tutum değiştirmeye zorladığını söyledi. İhvan’ın Mursi’nin meşrutiyeti prensibinden vazgeçmesini, söylemin anayasal bir dayanağının olmamasına bağlayan Mısırlı akademisyen, “Mursi’nin meşrutiyeti simgesel bir unsurdu ve ölümüyle sona erdi. Teşkilatın 3 konuda fikir değiştirmiş olması güzel bir tutum. Ancak Mısır’da şartlar değişene kadar İhvan bulunduğu karanlıkta kalmaya devam edecektir. İhvan’ın 2010 öncesindeki dönemi tekrar yakalama gücü kalmadı. İhvan’ın eski yönetimi, şimdikinden daha esnekti." diye konuştu. - "İhvan’ın içerideki yaraları sarmaya ihtiyacı var"

İslami hareketler uzmanı Ammar Fayid de, İhvan'ın prensiplerinden vazgeçmediğini belirterek, politika değişikliğinin sebeplerini, şimdiye dek yapılan büyük fedakarlıklar ve on binlerce insanın hapishanelerde tutulması olarak açıkladı. Fayid şöyle devam etti: “Teşkilat, Sisi yönetimine karşı koyabilecek güçte değil. Bu nedenle diğer muhaliflerle iş birliğine gitmeyi tercih etti. 'Muhammed Ali Belgesi' darbelere karşı oluşturulacak koalisyonlar için bir başlangıç noktasıdır. İhvan, 25 Ocak Devrimi öncesinde olduğu gibi tekrar siyasetin ön saflarında olmayı istemiyor. Buna hazır da değil zaten. Çünkü İhvan’ın içerideki yaraları sarmaya ve toparlanmaya ihtiyacı var. Şu andaki yönetim, teşkilat içindeki bölünmelerin artacağı endişesi nedeniyle siyasi ve stratejik kararlar almaya cesaret edemiyor.” değerlendirmesini yaptı. - "Muhammed Ali Belgesi" nedir? Muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin 28 Aralık’ta açıkladığı 19 maddelik belgede, Mursi’nin 3 Temmuz 2013 tarihinde devrilişi “darbe” olarak tanımlanıyor.