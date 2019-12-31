HABER
  4. GRAFİKLİ- İhvan, yeni dönemde Mısır muhalefetiyle ortak ilkelere odaklanacak

GRAFİKLİ- İhvan, yeni dönemde Mısır muhalefetiyle ortak ilkelere odaklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 11:39 | Son Güncelleme

Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin ülkedeki tüm muhaliflere yaptığı iş birliği çağrısına destek veren İhvan, yeni dönemde dışa açılan, daha uzlaşmacı bir politika izleyecek - Müslüman Kardeşler Teşkilatı, ana muhalefet olma ve hükümet kurma hedeflerinden geçici olarak vazgeçecek - Teşkilat, kendi sloganlarından ziyade, bütün Mısırlıların kabul edeceği prensiplere yoğunlaşacak - İhvan resmi sözcüsü Talat Fehmi: - "İhvan, onurlu ve özgür bir yaşam için el ele, omuz omuza verip, söz birliği yaparak birbirine kenetlenmiş insanlardan oluşan bir saf oluşturmaya çağırıyor" - Siyasi hareketler uzmanı Mısırlı akademisyen Hayri Ömer: - "Mursi’nin meşrutiyeti simgesel bir unsurdu ve ölümüyle sona erdi. Teşkilatın 3 konuda fikir değiştirmiş olması güzel bir tutum" - İslami hareketler uzmanı Ammar Fayid: - "İhvan, 25 Ocak öncesinde olduğu gibi tekrar siyasetin ön saflarında olmayı istemiyor. Buna hazır da değil zaten. Çünkü İhvan’ın içerideki yaraları sarmaya ve toparlanmaya ihtiyacı var"

İSTANBUL (AA) - EKİP - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), "Muhammed Ali Belgesi"ne destek vererek, ülkedeki tüm muhaliflerle ortak çizgide yer almayı tercih ettiği yeni bir döneme girdiğini gösteriyor.

İhvan dün, muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin geçen cuma yayımladığı, Mısır muhalefetinin bir çatı altında toplanmasını ve iş birliğini öngören mutabakat belgesine destek verdiğini duyurdu.

Teşkilatın diğer muhaliflerle iş birliğine gitmesi, Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin meşrutiyetinin, vefatıyla sona erdiğini kabul etmesi olarak algılandı.

Zaten İhvan yönetimi, Mursi’nin hayatını kaybetmesinin ardından, “Meşrutiyet artık halka geçmiştir. Bundan sonra halk, iktidarı istediğine verir.” şeklindeki açıklamasında bunu kamuoyuna duyurmuştu.

İhvan yönetimi söz konusu belgeye destek vermesinin nedenlerini yazılı açıklamayla kamuoyuna ilan etti.

Açıklamaya göre teşkilat, üç prensipte tutum değişikliğine gidiyor. Metindeki, "İhvan, vatansever muhalefetin yardımlaşmasını öngören ve ülkenin bütün ulusal güçlerine ivedilikle tek çatı altında toplanması çağrısında bulunan belgeyi destekliyor." şeklindeki ifadeler, teşkilatın yeni dönemde dışa açılmayı kabul eden uzlaşmacı bir tutum izleyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Açıklamadaki, "Hiç kimsenin önüne geçmeden, geride de kalmadan ülkenin şerefli insanlarıyla mücadeleyi sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz." ifadesi de ana muhalefet olma ve hükümet kurma hedefinden geçici olarak vazgeçtiği şeklinde anlaşıldı.

“Kurumlarını demokratik yöntemlerle oluşturan, bağımsız ve milli kararlar alan, özgür, modern ve sivil bir 'yeni Mısır'ın inşa edilmesi” ifadeleri, teşkilatın sloganlarından ziyade, bütün Mısırlıların kabul edeceği prensipler olarak yorumlandı.

- İhvan'ın yardımlaşma çağrısı

AA muhabirine konuşan İhvan’ın resmi sözcüsü Talat Fehmi, teşkilat mensuplarının Mısır toplumunun bir parçası olduğunu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve sosyal durumun, bütün unsurların yardımlaşmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Modern, demokratik ve sivil bir Mısır’ın yeniden yapılanmasını amaçladıklarını anlatan Fehmi, "ekmek, onur ve özgürlük" gibi 25 Ocak Devrimi’nin hedeflerini herhangi bir parti ve teşkilatın kendi başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle muhalefetin yardımlaşmasının şart olduğunu söyledi.

Fehmi, “İhvan, onurlu ve özgür bir yaşam için el ele, omuz omuza verip, söz birliği yaparak birbirine kenetlenmiş insanlardan oluşan bir saf oluşturmaya çağırıyor.” dedi.

- "Ülke dışındaki muhalefetin başarısızlığı, İhvan’ı tutum değiştirmeye zorladı"

Siyasi hareketler uzmanı Mısırlı akademisyen Hayri Ömer de, İhvan’ın Mursi’nin simgesel meşrutiyeti konusunda açık bir tanımı olmadığını, ülke dışındaki muhalefetin başarısızlığının İhvan yönetimini tutum değiştirmeye zorladığını söyledi.

İhvan’ın Mursi’nin meşrutiyeti prensibinden vazgeçmesini, söylemin anayasal bir dayanağının olmamasına bağlayan Mısırlı akademisyen, “Mursi’nin meşrutiyeti simgesel bir unsurdu ve ölümüyle sona erdi. Teşkilatın 3 konuda fikir değiştirmiş olması güzel bir tutum. Ancak Mısır’da şartlar değişene kadar İhvan bulunduğu karanlıkta kalmaya devam edecektir. İhvan’ın 2010 öncesindeki dönemi tekrar yakalama gücü kalmadı. İhvan’ın eski yönetimi, şimdikinden daha esnekti." diye konuştu.

- "İhvan’ın içerideki yaraları sarmaya ihtiyacı var"

İslami hareketler uzmanı Ammar Fayid de, İhvan'ın prensiplerinden vazgeçmediğini belirterek, politika değişikliğinin sebeplerini, şimdiye dek yapılan büyük fedakarlıklar ve on binlerce insanın hapishanelerde tutulması olarak açıkladı.

Fayid şöyle devam etti:

“Teşkilat, Sisi yönetimine karşı koyabilecek güçte değil. Bu nedenle diğer muhaliflerle iş birliğine gitmeyi tercih etti. 'Muhammed Ali Belgesi' darbelere karşı oluşturulacak koalisyonlar için bir başlangıç noktasıdır. İhvan, 25 Ocak Devrimi öncesinde olduğu gibi tekrar siyasetin ön saflarında olmayı istemiyor. Buna hazır da değil zaten. Çünkü İhvan’ın içerideki yaraları sarmaya ve toparlanmaya ihtiyacı var. Şu andaki yönetim, teşkilat içindeki bölünmelerin artacağı endişesi nedeniyle siyasi ve stratejik kararlar almaya cesaret edemiyor.” değerlendirmesini yaptı.

- "Muhammed Ali Belgesi" nedir?

Muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin 28 Aralık’ta açıkladığı 19 maddelik belgede, Mursi’nin 3 Temmuz 2013 tarihinde devrilişi “darbe” olarak tanımlanıyor.

Belgede, 25 Ocak Devrimi’nin hedeflerinin yerine getirilmesi, bütün siyasi mahkumların serbest bırakılması, geçiş dönemi hükümeti oluşturulması, demokratik seçimlerin yapılması, darbelerin engellenmesi ve darbecilerin cezalandırılması, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önüne geçilmesi, polis teşkilatının modernizasyonunun sağlanarak yargı denetimine verilmesi ve Sisi yönetiminin imzaladığı uluslararası anlaşmaların tekrar gözden geçirilmesi gibi ilkeler yer alıyor.

Yönetimin demokratik yöntemlerle el değiştireceğinin altının çizildiği belgede, 25 Ocak 2011'den bu yana işlenen suçların sorumlularının bulunarak, adil bir şekilde yargılanacağı ve Mısır’ın sivil bir ülke olacağı kaydediliyor.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
Yunanistan, Dünya Barış Köyü projesinden çıkarıldıYunanistan, Dünya Barış Köyü projesinden çıkarıldı
Hakim ve savcının oğlunun suç dosyası kabarık çıktıHakim ve savcının oğlunun suç dosyası kabarık çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihvan mısır muhalefet Mutabakat Prensipler

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesini kazanan için son gün! 17.00'a kadar süresi var

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Kartal'da istinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü

Panik anları! İstanbul'da istinat duvarı çöktü!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Star ve Güneş gazeteleri son sayısını bugün çıkardı

İki gazete daha veda etti! İşte son sayıları

Bedelli askerlik başvuruları için bugün son gün! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlikle ilgili yeni haber!

Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kaldı!

Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.