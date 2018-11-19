GRAFİKLİ - İngiltere'de Brexit çıkmazı

Brexit anlaşmasının 585 sayfalık metninde en kritik kısmını, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorunu oluşturuyor. Uzun yıllar süren ayrılıkçı terörün ardından Kuzey İrlanda’ya barışı getiren Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) göre, iki İrlanda arasında fiziki sınır olmaması gerekiyor.

AB ile varılan Brexit anlaşmasının 25 Kasım’da yapılacak olağanüstü AB zirvesinde ele alınması planlanıyor ancak o güne dek yaşanacak gelişmeler İngiltere ile AB ilişkilerini çıkmaza sokabilir. \

May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlısı milletvekillerinin birbiri ardına partinin ilgili kurumuna, başbakan ile ilgili güvensizlik oylaması taleplerini iletmeleriyle İngiltere’de Brexit krizi hükümet krizine de dönüşerek derinleşti.

Başbakan May’in geçen çarşamba günü gerçekleşen 5 saatten uzun kabine toplantısı sonrasında ilan ettiği Brexit anlaşması, hemen ardından aralarında Brexit ve Çalışma bakanlarının de yer aldığı istifalar ile gölgelendi.

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere’de Theresa May hükümetini istifalarla sarsan ve May’in kendi partisi tarafından devrilmesi ihtimalini gündeme getiren Brexit anlaşmasının kaderi belirsizliğini koruyor.

Metinde Birleşik Krallık'ı oluşturan unsurlardan İskoçya ve Galler'in adı geçmezken, İngiltere üç kez, Kuzey İrlanda ise 100 kez anılıyor.

Anlaşma metnine göre, İngiltere'nin AB'den resmen ayrılmış olacağı 29 Mart 2019'dan itibaren İngiltere'nin AB üyeliğine özgü avantaj ve yükümlülüklerini muhafaza edeceği yaklaşık 21 aylık geçiş süreci başlayacak.

Tarafların gelecekteki ticari ilişkilerini müzakere edeceği geçiş süreci, 2020'nin aralık ayı sonunda bitecek ancak taraflar aynı yılın temmuz ayında üzerinde anlaşmaları durumda bu süreyi uzatabilecek.

İngiltere'nin en büyük ticaret ortağı konumundaki AB ile Brexit'in hemen ardından bir ticaret anlaşması yapması ülke açısından hayati önem taşıyor. Anlaşmasız bir ayrılık durumunda İngiltere'de ilaç ve gıda sıkıntısı baş gösterebileceği, hatta bunun toplumsal olaylara yol açabileceği iddia ediliyor.

- Tedbir maddesi

Uzatma olsa da olmasa da geçiş sürecinin sonunda tarafların gelecekteki ticari ilişkilerine dair bir anlaşmaya varamamış olması durumda üzerinde görüş birliğine varılan "tedbir maddesi" yürürlüğe girecek.