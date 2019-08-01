GRAFİKLİ - Salda Gölü yapılaşma olmadan korunacak

ZEHRA AYDIN/AYŞE ŞENSOY - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, beyaz kumsalı ve turkuaz görünen suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen, 1989'da "1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı" ilan edilen Salda Gölü ve çevresi, yeni sit ve ÖÇK kararlarıyla daha da fazla gözetim altında tutulacak.

Gölün eski sit alanı 5 bin 898 hektar iken yeni yapılacak çalışmalarla bu oran 8 bin 474 hektara ulaşacak.

Ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirlenen ÖÇK kapsamına da alınan Salda Gölü, bu sayede insan kaynaklı olumsuz etkilere karşı daha fazla korunacak. Salda Gölü'nün ÖÇK alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı.