GRAFİKLİ - Sigara kullanımı her yıl 8 milyon cana mal oluyor

TUĞÇENUR YILMAZ - Her yıl 8 milyondan fazla kişi sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 7 milyon kadarı doğrudan sigara kullanımı nedeniyle meydana gelirken, 1,2 milyonu ise sigara kullanmayan ancak pasif içicilikle sigaraya maruz kalınması yüzünden gerçekleşiyor.

İnsan hayatını birçok açıdan olumsuz etkileyen sigara kullanımı, dünyada tek başına en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, sigara kullananların yarısına yakını bu alışkanlıklarından kaynaklı nedenlerden hayatını kaybediyor.

Kamu sağlığına en büyük tehditlerden birini teşkil eden sigara, her yıl 8 milyon kişinin hayatına mal oluyor. Sigara yüzünden hayatını kaybeden kişilerin 1,2 milyonunu ise sigara içmeyen ancak pasif içiciliğe maruz kalanlar oluşturuyor.

DSÖ, her yıl dünya genelinde, ailesinde sigara içen ve pasif içiciliğe maruz kalan 65 bin kadar çocuğun solunum yollarında meydana gelen rahatsızlıklar nedeniyle öldüğüne dikkati çekiyor.

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