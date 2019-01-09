GRAFİKLİ - Suriye krizi üç BM temsilcisi eskitti

BM Güvenlik Konseyi'ni Esed'e baskı yapmaya çağıran Annan, ülkede artan şiddette birincil sorumlunun rejim olduğunu vurgulayarak, 2 Ağustos 2012'de istifa etti.

İç savaşın ikinci yılında BM-Arap Birliği özel temsilcisi olarak, kendi ismiyle anılan planı rejimle müzakere eden Annan, 7 Haziran 2012'de yaptığı açıklamada, rejimin planı uygulamadığını söyledi.

Krize siyasi çözüm bulmak için çatışan taraflara arabuluculuk eden ilk BM temsilcisi, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan olmuştu.

Pedersen böylece Kofi Annan, Lahdar İbrahimi, De Mistura'nın ardından 8 yıldır süren iç savaşta BM'nin 4. temsilcisi oldu.

Norveçli diplomat Geir O. Pedersen, önceki gün BM Suriye Özel Temsilcisi olarak görevine başladı.

SELEN TEMİZER - Suriye iç savaşına siyasi çözüm için görevlendirilen üç özel temsilci, Beşşar Esed rejiminin görüşmeleri çıkmaza sokması sonucunda istifa etti. Yeni temcilci Geir O. Pedersen'in 8 yıldır süren krizin çözümüne katkı sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.

- İbrahimi: "Rusların baskısıyla katıldı"

Annan'dan sonra 21 aylığına arabuluculuk görevini El Ahdar el-İbrahimi devraldı. Bu dönemde Cenevre'de 2. tur görüşmeler başladı. Ancak 22 Ocak 2014'te başlayan görüşmeler de sonuçsuz kaldı.

İbrahimi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, şiddetin azaltılması ve ardından geçiş hükümeti kurulması tekliflerinin rejim heyetince bloke edildiğini dile getirdi.

Rejimin tutumunun "geçiş hükümeti konusunu hiçbir zaman görüşmek istemediği" yönünde şüphe uyandırdığını belirten İbrahimi, 13 Mayıs 2014'te istifa etti.

Ekim 2015'te verdiği bir röportajda İbrahimi, "Rejimin Rusların baskısı nedeniyle görüşmelere katıldığının gün gibi aşikar olduğunu, muhaliflerin terörist olduğunu söylemekten başka bir şey yapmadığını" itiraf etmişti.

- De Mistura: "Rejimin bahaneleri kabul edilebilir ve mantıklı değil"

Staffan de Mistura, Temmuz 2014'te devraldığı görev boyunca "rejim ve Rusya yanlısı" bir tutum sergiledi.

Rejimin üç farklı BM arabulucusu ile girdiği müzakerelerdeki engelleyici tutumu Rusya'nın desteğiyle sağladığı askeri avantajdan kaynaklanırken, de Mistura, rejime görüşmeleri oyalaması için fırsat verdi.