GRAFİKLİ - Venezuela'nın zor günü: 23 Ocak

Venezuela'da ay başında Maduro'nun yemininden bir gün sonra muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, seçimlerin şeffaf olmadığını ve sonuçları kabul etmeyeceğini açıkladı. Ulusal Meclis, anayasanın bazı maddelerini gerekçe göstererek Guaido'nun, yeniden şeffaf ve demokratik seçim düzenlenene kadar geçici başkanlık görevine getirildiğini duyurdu. Son olarak bu hafta başkentte bir grup askerin çağrısıyla bazı grupların sokaklara dökülmesiyle tırmanışa geçen gerilim, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın dün Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasıyla zirveye çıktı.

TEVFİK DURUL - Venezuela'da geçen yıl yapılan seçimleri yüzde 68 oyla kazanan Nicolas Maduro'nun ay başında devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra Ulusal Meclisin, Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ülkede siyasi gerilim başladı. ABD'nin başını çektiği bazı bölge ülkeleri dün Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklarken, Meksika, Bolivya, Küba, Türkiye, Rusya ve Çin'den Devlet Başkanı Nicoloas Maduro'ya güçlü destek mesajları geldi.

ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da "demokrasinin tesisi için kullanmaya devam edeceğini" ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu. Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Guaidio, Trump'ın kendisini "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasp edilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.