HABER

GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya "bahar" darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta yurt içi ve dışında düzenlenen başarılı operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi - Etkisizleştirilen teröristler arasında PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun, PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözde sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş da bulunuyor - Terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, hem eleman hem de lojistik kayıp yaşatarak örgüte ağır darbe vurdu

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik mart ayında düzenlenen başarılı operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 45 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, soğuk hava ve karla kaplı zeminler başta olmak üzere olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ilkbahar mevsiminin ilk ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Mart 2019 tarihleri arasında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 602 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Mart ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 8 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

- PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe

MİT ve TSK'nin ortak operasyonunda, PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, Altun'un yanı sıra PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözde sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisizleştirildi. Bu teröristlerden hava harekatında yaralanan Altun'un akıbetinin bilinmediği belirtildi.

- Teröristlerin inleri yerle bir edildi

TSK, mart ayında Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatları düzenledi.

Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

Harekatlarda teröristlerin barınma yerleri, silah ve mühimmatları imha edilerek bölücü terör örgütünün lojistik kaynaklarına ağır darbe indirildi.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda eleme heyecanı sürüyorfizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda eleme heyecanı sürüyor
Van'da kaçak göçmenlere polisten yemek ikramıVan'da kaçak göçmenlere polisten yemek ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bahar darbesi Mart Terör örgütü terörist YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

Bursa'da panik anları!

Bursa'da panik anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.