GRAFİKLİ - Yurt dışındaki Türk vatandaşlara yönelik hizmetler artıyor

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşın eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal alanlardan ticarete pek çok alanda, yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye'deki işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmesi için birçok yasal düzenleme hayata geçirildi.

AA muhabiri, yurt dışında yaşayan vatandaşların yasal işlemlerini daha kolay ve rahat tamamlayabilmesi için son dönemde yapılan bazı mevzuat değişikliklerini ve sunulan hizmetleri derledi.

Ana vatanından ayrı düşen milyonlarca vatandaşın, yasal işlemlerini daha kolay ve rahat tamamlayabilmesi için önceki yıllarda hayata geçirilen uygulamalar doğrultusunda, artık yabancı ülkelerde verilen boşanma kararları Türkiye'de tanınıyor.

Oy verme, nüfus ve bankacılık işlemleri, Türkiye'ye geliş ve gidişlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere pek çok alanda iyileştirmeler de hayata geçirildi.

Yurt dışındaki vatandaşların eğitim, ulaşım ve resmi işlemlerini daha rahat ve hızlı yapabilmesi için hukuk alanlarda yeni adımlar atıldı. Yeni düzenlemelerle artık vatandaşlar noter, diploma denkliği, adli sicil işlemlerini ve sınır kapılarındaki geçişleri daha rahat yapıyor.