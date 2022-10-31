Green Card başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? DV-Lottery ile 2022 Green Card başvuru ekranı

Green Card başvurusunun nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken DV Lottery resmi web sitesinden ücretsiz olarak gerçekleştirilen sürece ilişkin detaylarda merak konusu oldu. Adaylar "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını gerçekleştirdikten sonra kendilerine verilen onay numaraları ile sonucu öğrenebilecek. Peki, Green Card başvuru nasıl yapılır? İşte Green Card başvuru şartları...

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Green Card başvuruları 8 Kasım 2022'de bitecek. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery (http://dvprogram.state.gov) resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi tarihlerini de açıkladı. Green Card başvuruları 5 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

