Green Card başvuru sitesi nedir? Green Card resmî başvuru sitesi hangisi, nereden başvuru yapılır?

Green Card başvuruları için kullanılan web sitesi başvuru yapacak kişiler tarafından merak edilmektedir. Özellikle ilk defa bu belge için başvuruda bulunacaklar, Green Card için doğru web sitesinin hangisi olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Çünkü farklı sitelerden de sanki Green Card başvurusu alıyormuş gibi yapıp insanlar kandırılmaktadır. Bu yüzden çok dikkatli olmak ve yalnızca resmi web sitesinden başvuru yapmak gerekir.

Green Card başvuru sitesi nedir?

Green Card çekilişi için başvurular DV Lottery’e ücretsiz bir şekilde yapılır. Yani herhangi bir resmî kuruma gerek kalmadan yalnızca web sitesi üzerinden Green Card çekiliş başvurusu yapılabilir. Green Card resmî başvuru sitesi ise https://dvprogram.state.gov/ şeklindedir. Bu site İngilizce olduğu için belli düzeyde İngilizce bilmek ve aşamaları doğru anlamak çok önemlidir. Aynı zamanda başvuru esnasında istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmak gerekir. Başvuru yaptıktan sonra ekranda çıkan numara kaydedilmelidir. Bu onay numarası ile “Katılımcı Durum Kontrolü” sayfasından başvuru durumu kontrol edilebilir.

Green Card çekilişini kazanamayan kişiler sonraki senelerde tekrar bu çekiliş için başvuruda bulunabilir. Çekilişi kazananlar ise “Katılımcı Durum Kontrolü” sayfasındaki yönlendirmeleri takip edebilir ve formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne göndermelidirler. Green Card ile ilgili tüm işlemler bu resmî web sitesi üzerinden ilerletilmekte ve başvuru tamamen ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Dolandırıcılık için oluşturulmuş web siteleri Green Card başvurusu için belli bir ücret talep ederek insanları kandırmaktadır. Özellikle ilk kez başvuruda bulunacak kişiler bu konuya dikkat etmelidir. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak Green Card almaya hak kazandıktan sonra belli kalemler için belli miktarlarda ödeme yapılması gerekir.



