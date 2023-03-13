Green Card kaç kişiye çıkıyor? Green Card toplamda ve Türkiye'de kaç kişiye çıkıyor, geçen yıl kaç kişiye çıktı?

Amerika’da yaşamak isteyenler için büyük bir fırsat olan Green Card, pek çok kişi tarafından takip ediliyor. Dünyanın dört bir yanından kişiler, bu belgeyi alabilmek için önce başvuruda bulunuyor, çekilişle Green Card almaya hak kazanan kişiler ise mülakata davet ediliyor. Green Card’ın çıkma olasılığı ile ilgili istatistikler için oldukça merak konusu.

Green Card kaç kişiye çıkıyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Green Card’a başvuran kişi sayısı ile ilgili düzenli olarak veri paylaşıyor. Bu verilere göre 2007 yılında Green Card’a 68.763 kişi, 2020 yılında 221.000’den fazla kişi ve 2021’de 128.743 kişi Green Card başvurusu yapmıştır. Green Card toplamda kaç kişiye çıkıyor sorusu için ise yıllar bazında şu bilgiler verilebilir:

2021 yılında toplam 231,910 kişi başvurmuş ve 2,874 kişi kazanmıştır.

2020 yılında toplam 415,008 kişi başvurmuş ve 2,709 kişi kazanmıştır.

2019 yılında toplam 369,243 kişi başvurmuş ve 2,441 kişi kazanmıştır.

2018 yılında toplam 406,929 kişi başvurmuş ve 4,390 kişi kazanmıştır.

Green Card Türkiye'de kaç kişiye çıkıyor?

Türkiye’de kaç kişiye Green Card çıktığı da büyük bir merak konusudur. Ana başvuruculardan oluşan bir çekilişte, 2021 yılında 2.874 Türk vatandaşı Green Card kazanmıştır. Türkiye’den Green Card kazanan kişilerin en çok olduğu yıl ise 2018’di ve 4.390’dı. 2007’de ise yalnızca 803 Türk vatandaşı Green Card almaya hak kazanmıştı.

Green Card geçen yıl kaç kişiye çıktı?

Green Card istatistikleri özellikle bu belge için başvuruda bulunan kişilerin araştırdığı bir konudur. Her yıl kazanan kişi sayısının değiştiği Green Card için 2022 yılında yapılan başvuruların sonuçları henüz paylaşılmamıştır. 6 Mayıs’ta açıklanacak sonuçta kimlerin Green Card almaya hak kazandığı belirtilecek. 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında açıklanan sonuçlara göre ise aile bireyleri dahil toplam 231,910 kişi Green Card’a başvurmuş, bunlardan 2,874 kişi kazanmış ve toplam 588 vize işlenmiştir.



