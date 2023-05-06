Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Green Card (Yeşil Kart) sonuçları nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş artık sona eriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, DV 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçlarının 6 Mayıs'ta açıklanacağını duyurmuştu. Şimdi ise gözler Green Card sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card (Yeşil Kart) sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

GREEN CARD SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da ilan edilmesi bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenebilecekler.

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.

Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.

Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.

Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.

Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.

GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



