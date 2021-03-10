HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Greenpeace aktivistleri, Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle indi

Greenpeace aktivistleri, Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle indi

10.03.2021 20:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Greenpeace aktivistleri, Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle indi

Greenpeace aktivistleri fosil yakıt protestoları kapsamında Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle inerek, fosil yakıt karşıtı pankart açtı.Çevre grubu Greenpeace aktivistleri, fosil yakıt protestoları kapsamında Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) çatısına paraşütle indi.

Greenpeace aktivistleri fosil yakıt protestoları kapsamında Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle inerek, fosil yakıt karşıtı pankart açtı.
Çevre grubu Greenpeace aktivistleri, fosil yakıt protestoları kapsamında Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) çatısına paraşütle indi. ECB’nin fosil yakıt üreten firmalarla olan bağlantılarını protesto eden aktivistler, “İklim katillerine fon sağlamayı durdur” yazılı pankart açtı.
ECB tarafından güvenlik ihlalini doğrulanırken, polisin haberdar edildiği aktarıldı. Protesto nedeniyle tutuklama yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.
Protesto, Greenpeace tarafından hazırlanan “Greening the Eurosystem Collateral Framework” adlı yeni raporun açıklanmasından hemen ardından gerçekleşti. Greenpeace International Müdürü Jennifer Morgan, protestonun ardından ECB’den fosil yakıtları üreten firmaları desteklemek yerine, daha doğa dostu çözümlere destek vermesini istedi.
ECB, daha önce tüm sektörlerini iklim sorunları üzerinde çalışmak üzere bir iklim değişikliği merkezi kurdu. Ancak banka, fosil yakıt şirketlerine fon sağlamayı durdurmak için yatırım politikalarını henüz değiştirmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku! Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku!
Korkunç olay! Bir anlık dikkatsizlik felaketle sonuçlandıKorkunç olay! Bir anlık dikkatsizlik felaketle sonuçlandı
Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yoluBilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı

e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Bahçeli'den Akşener'e çok sert eleştiri: Projedir, figürandır

Bahçeli'den Akşener'e çok sert eleştiri: Projedir, figürandır

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Erdoğan MHP'nin büyük kurultayına katılmayacak

Erdoğan MHP'nin büyük kurultayına katılmayacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Bartın'da neden savaş uçakları uçuyor? Valilik açıkladı

Bartın'da neden savaş uçakları uçuyor?

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş mutant virüs açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama

YİK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Renault Trafic ve Panelvan fiyatları ne kadar? Panelvan ve kamyonetlerin fiyat listesi açıklandı

Renault Trafic ve Multix ve Panelvan fiyatları

PSG Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı verilecek? Devler Liginde final gibi mücadele

PSG Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı verilecek?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.