Greenpeace uyardı: Fukuşima nükleer felaketinden kalan toksik su insan DNA'sına zarar verebilir

Çevre koruma örgütü Greenpeace, 2011 yılında yaşanan bir tsunamide zarar gören Fukuşima nükleer santralini soğutmakta kullanılan suyun içindeki radyoaktif atıkların insan genetiğine zarar verebileceğini açıkladı.

Greenpeace, raporunu, medyada Japonya hükümetinin 2022 yılında dolacak depolarda tutulan bu suyu okyanusa salmayı planladığı yolunda haberler yayınlanması ardından açıkladı.

Bir kısım uzman, suyun okyanusa karışmasının yol açabileceği tehlikeleri düşük olarak görürken, bu fikre şiddetle karşı çıkan çevreciler var.

Japonya hükümeti henüz Greenpeace raporuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2011 yılında çok güçlü bir tsunaminin etkisiyle aşırı ısınan ve çekirdek erimesine uğrayan Fukuşima nükleer reaktörünün soğutulmasında bir milyon tondan fazla deniz suyu kullanılmış, radyoaktif atıklı bu su, depolara doldurulmuştu.

Reaktöre her gün sızan yağmur suları ve yeraltı sularının da doldurduğu depoda 2022'de yer kalmayacağı tahmin edildiği için, yıllardır bu suyun ne yapılacağı Japonya gündeminden düşmeyen bir tartışma.