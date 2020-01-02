Greta'ya yönelik cinsel espri tepki çekti!

İklim değişikliğiyle mücadele için küresel okul grevleri örgütlenmesine öncülük eden, BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı dünya çapında konuşmayla yankı yaratan ve Time dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçilen İsveçli aktivist Greta Thunberg hakkındaki dokunulmazlık zırhı, bir İngiliz komedi programında delindi.

İngiliz kanalı Channel 4'un 'The Last Leg' isimli programında engelli kadın komedyen Rosie Jones, genç aktivist hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Bence Greta harikulade ve müthiş bir şey yapıyor" diyerek ekledi:

"Ama bunu şimdi yapmasın. Biraz yaşaması lazım, daha 16 yaşında. Lambrini (ergenlerin tercih ettiği bir ucuz şarap) içmek ve parmaklanmak."

Espri stüdyodaki davetliler tarafından kahkahalarla karşılanırken, izleyicilerden bazıları Twitter'dan tepki gösterdi.

BBC'ye katkıda bulunan aktivist Mandy Rose Jones "Böyle esprilerin yayımlanmasına izin verirsek değişim yaratan gençlere nasıl örnek olacağız" diye çattı.

Dylan isimli kullanıcı hakkında cinsel espri yapılan Greta Thunberg'in 16 yaşında olduğu ve reşit olmadığını hatırlattı.