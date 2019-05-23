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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Elazığ’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan ’Sorej Tatvan’ kod adlı Ferhat Akgün olduğunu açıkladı.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ’ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında yürütülen ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan sozde Amed eyaleti Görese alan sorumlusu ’Sorej Tatvan’ kod adlı Ferhat Akgün olduğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Güvenlik güçlerinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ettirdiği, şehit edilen sivil vatandas ve güvenlik güçlerinin intikamının da tek tek alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Gorese Dagı bolgesinde yürütülen operasyonda sıgınak girisine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı duzeneginin patlaması neticesinde Jandarma Çavuş Ummet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Cakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbasılar koyu güvenlik korucusu Seyithan Bilgiç’in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
terörist Elazığ Sorej Tatvan Ferhat Akgün

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