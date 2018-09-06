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Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 20:24 | Son Güncelleme

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist Nurettin Canan yapılan operasyonda yakalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK'lı terörist Canan'ın, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, terörist Nurettin Canan'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride 300 bin lira ödülle arandığı bildirildi.

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terörist Nurettin Canan Nurettin Canan yakalandı gri kategori

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu ödülün %5-10 unu operasyona katılan Kahraman polis ve askerlerimize dağıtılmalı .
helal olsun rabbim en sonunda pkk coktugu gunu de gostercek az kaldilar
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