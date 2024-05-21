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  4. 17 ilde düğmeye basıldı! 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

17 ilde düğmeye basıldı! 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

21.05.2024 08:11
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Uyuşturucu tacirlerine yönelik 17 ilde Narkoçelik-18 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda uyuşturucu satıcısı da yakalandı.

17 ilde düğmeye basıldı! 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Ağrı, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Nevşehir, Çankırı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.

210 ekip ve 865 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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