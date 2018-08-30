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Griffiths, Yemenli ayrılıkçı lider Zubeydi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 02:49 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve Siyasi Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi Ürdün'de görüştü

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Konsey sözcüsü Salim Sabit el-Avlaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zubeydi'nin Griffiths'le çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti ancak görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin ayrılmasını isteyen Konsey, Yemenli taraflar arasında eylül ayında Cenevre'de yapılması planlanan müzakerelere katılmak için Griffiths'i ikna etmeye çalışıyor.

Griffiths'e yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen Özel Temsilcisi, konseyin Cenevre'deki müzakerelere katılmasını istemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aydarus ez-Zubeydi Martin Griffiths

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