Grip olduğunu sandı gerçek bambaşka çıktı! Elleri ve ayakları kesildi: Sebebi duyanları şoke etti!

ABD'de akılalmaz bir olay yaşandı. 35 yaşındaki Kohlhof, pire ısırığına bağlı olarak septik şoka girdi. Günlerce yoğun bakımda kalan talihsiz adamın elleri ve ayakları ampute edildi.

San Antonio acil servisine kaldırılan Kohlhof, ayak parmaklarında his kaybı olduğunu söyledi.

Kısa bir süre sonra septik şoka girdiği öğrenilen Kohlhof'un yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Yoğun bakım süresince antibiyotik tedavisi uygulanan Kohlhof'un durumu sürekli daha kötüye seyretti.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Talihsiz adamın annesi J'Leene Hardaway, doktorların oğlunun beyin ölümünden kaygı duydukları için kendisini çağırdığını ifade etti. Kohlhof'un erkek kardeşi Gred ise abisi için "Bir ya da iki kez ölümden döndü" dedi.

11 gün boyunca yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren adam verdiği mücadeleden galip çıksa da kullandığı ilaçlar yüzünden el ve ayaklarında kangren oluşumu gözlendi.

Bu sebepten 35 yaşındaki adam ampute edilmek zorunda kalındı.

SEBEBİ SONRADAN BELLİ OLDU

Kohlhof'un bu duruma neden düştüğü ise doktorların tedavi sonrası yaptığı açıklamada öğrenildi.

Pire ısırığına bağlı olarak vücudunda tifüs hastalığı saptanan Kohlhof, teşhis konana kadar ciddi bir semptom göstermedi.

