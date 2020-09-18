Gripten korunurken kansere yakalanabilirsiniz

Sonbaharla birlikte artmaya başlayan grip vak'alarının belirtilerinin koronavirüs ile karıştırabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulunurken, yaşanan bu durum bağışıklığını güçlendirmek isteyenleri vitamin haplarına yöneltti. Pandemiyle birlikte vitamin takviyelerinin kullanımlarının büyük oranda artış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Berrin Pehlivan, “Alınan vitamin takviyeleri uyumadığımız uykunun, yapmadığımız sporun ya da yanlış beslenmenin yerine geçmiyor” diyerek uyarılarda bulundu. 'PANDAMİYLE BİRLİKTE ÇILGIN BOYUTLARA ULAŞTI' Vitamin takviyelerinin kullanım durumları ve zararlı etkileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Berrin Pehlivan, “1900’lü yılların başında, riket, skorbüt gibi hastalıkların vitamin eksikliğinden kaynaklandığının ve takviye aldığında hastaların iyileştiğinin gözlenmesiyle vitamin takviyeleri kullanılmaya başlandı. Son birkaç 10 yıldır farklı bir boyut kazandı ve özellikle ekonomik gücü yüksek kesimin yaşlanmamak, daha sağlıklı olabilmek amacıyla sıklıkla ve fevri bir şekilde kullandığı ürünler haline geldi. Pandemi ile birlikte de çılgınlık boyutuna ulaştı. Ancak takviyelerin yiyeceklerle alınan vitaminlerle aynı etkiyi oluşturduğuna dair herhangi bir çalışma elimizde bulunmamakla birlikte, son yıllarda yapılan çalışmalar bize tam tersi etki verebileceğini gösteriyor. Sigara içip vitamin A veya B takviyesi alanlarda akciğer kanseri riskinin arttığına dair yayınlar bulunmaktadır. Pandemi sürecine bakarsak dışarıdan alınan vitamin takviyelerinin o çok korktuğumuz ve artık hepimizin çok iyi öğrendiği akciğerleri tahrip eden sitokin fırtınasını arttırdığına dair yayınlar var. Başka bir deyişle takviyeler uyumadığımız uykunun, yapmadığımız sporun, yanlış beslenmenin yerine geçmiyor ya da içtiğimiz sigara, alkolün zararlarını telafi etmiyor, aksine zararı artırabiliyor. Kanser hastalarında yapılan çalışmalar da bize aynı şeyi söylüyor. Mart ayında yayınlanan bir çalışmada vitamin takviyesi alan meme kanserli hastalarda hastalığın nüks etme ihtimalinin artığı rapor ediliyor” şeklinde konuştu.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK DİYE BİR ŞEY YOK' Fakat bazı durumlarda vitamin takviyesinin yapılması gereken gruplar olduğunun altını çizen Pehlivan şunları söyledi; "Vitamin B12 emilim bozukluğu olanlar, hamililer ve kan tahlilleri ile herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği tespit edilenlerde takviye kullanılabilir. Vitamin takviyelerini gereksiz yere almak, bulantı, kusma, karaciğer fonksiyonları bozukluğu, kanama gibi şikayetlere yol açabilir. Pandemi döneminde vitamin takviyelerine daha çok yönelmemizin sebebi bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Ancak kronik bir hastalığınız yoksa bağışıklık sistemi yeteri kadar muntazam işler, güçlendirme adına yapacağımız her şey onun işleyişini bozar aslında. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi güçlendirmek diye bir şey yoktur, onu çökertmemek için yapılacaklar vardır. Bunlar da; yeterli ve dengeli beslenmek, uyku, sigara ve alkolden uzak durmak, spor yapmak ve stresimizi hayat tarzı haline getirmemek. Bağışıklık sistemimizin düzenli işlev görmesinde uyku zannettiğimizden çok daha önemli; gece 11-12 de yatıp sabah 7-8 de uyanmak kendimiz için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri.”