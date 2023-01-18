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Grönland'da sıcaklıklar alarm veriyor! Son 1000 yılın en yükseği: Küresel ısınmanın açık bir imzasına sahibiz

18.01.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grönland'ın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının son 1000 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Yapılan yeni araştırmada Grönland'ın kuzey kesiminde sıcaklıkların 20. yüzyıla göre 1,5 santigrat derece (2,7 Fahrenheit) arttığı belirtilirken, "Artık küresel ısınmanın açık bir imzasına sahibiz" ifadesi kullanıldı.

Grönland'da sıcaklıklar alarm veriyor! Son 1000 yılın en yükseği: Küresel ısınmanın açık bir imzasına sahibiz

Grönland'da sıcaklıklar alarm veriyor. Nature dergisinde yayımlanan makalede, Grönland'ın kuzey kesiminde sıcaklıkların 20. yüzyıla göre 1,5 santigrat derece (2,7 Fahrenheit) arttığı, termometrelerin son 1000 yıldaki en yüksek ısıyı ölçtüğü belirtildi. Bilim adamları, buz tabakaları ve buz çekirdeklerinden aldıkları örnekler üzerinde yaptığı çalışmayla, sıcaklıkların 1995'ten bu yana hızlı bir artış ivmesine girdiğini tespit etti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARINI GİZLEDİ"

Araştırma ekibinde yer alan buz bilimci Maria Hörhold, "1990'lar ve 2011 arasında yükselen sıcaklıkları görmeye devam ediyoruz. Artık küresel ısınmanın açık bir imzasına sahibiz." dedi.

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Hoerhold, "Grönland engelleme" adı verilen, ara sıra meydana gelen bir hava sisteminin, bugüne kadar insan kaynaklı iklim değişikliğinin sonuçlarını gizlediğini aktardı.

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"BUZ AKINTISI ŞEKLİNDE BİR DÜZİNE UYUYAN DEV VAR"

Çalışmada yer alan Danimarka Meteoroloji Enstitüsü buz bilimcisi Jason Box, "Kuzey Grönland ısınması konusunda çok endişelenmeliyiz. Çünkü o bölgede geniş gelgit buzulları ve bir buz akıntısı şeklinde bir düzine uyuyan dev var." ifadelerini kullandı.

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Grönland'ın uzun vadeli sıcaklık değişimleri hakkında bilgi veren buz çekirdeklerinin analiz edilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulurken, buz çekirdeklerinden elde edilen veriler en son 1995'te güncellenmiş ve daha önce Grönland'ın Arktik bölgesinin, diğer bölgeler kadar hızlı ısınmadığı ileri sürülmüştü. (AA)

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