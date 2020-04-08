Grounded Temmuz Ayında Erken Erişime Geliyor!

Yayınlanan son hikaye videosunda Grounded'ın 28 Temmuz tarihinde erken erişim olarak çıkış yapacağı söyleniyor. Oyun Steam Erken Erişim, Xbox Game Preview ve Xbox Game Pass üzerinden yayınlanacak.

Grounded'da evinin arka bahçesinde kazara küçülen çocuk karakterimizle hayatta kalmaya çalışacağız. Tabi bu süreçte bahçenin böcekleriyle de mücadele etmemiz gerekecek. Oyun, klasik hayatta kalma mekaniklerini ilginç bir hikayeyle sunacak gibi görünüyor.

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