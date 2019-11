GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, basın mensupları ile bir araya geldi

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, basın mensupları ile bir araya gelerek üniversite hakkında bilgiler verdi.

26 Temmuz’da rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Can, üniversitenin geleceği ve yapılacak olanlar ile projeler hakkında konuştu. Can, öncelikle herkesin hak ettiğini vereceğini belirterek kendisine profesör ünvanın 7 yıl geç verildiğini bunu kendisinin yapmayacağını kaydetti.

Rektör Can, özlük haklarının en temel hak olduğuna değinerek, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin, siyasi görüşü, duruşu ne olursa olsun kim doktorasını yapmışsa, kadromuz varsa, YÖK’ün koyduğu kriterlere takılmıyorsa hiçbir ayrım yapmadan kimin doktor öğretim üyesi kadrosuna ihtiyacı varsa vereceğim, kimin doçent, profesörlük kadrosun ihtiyacı varsa vereceğim. Ben, özlük haklarını en temel hak olarak görüyorum benim partimden değil, bende uzak durdu isterse bana küfretsin, sövsün ne yaparsa yapsın ben onun hakkını vereceğim. Bunu neden söylüyorum? Ben, Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde profesörlüğünü tam 7 yıl geç almış birisiyim. Ben bana yapılanları başkasına yapmayacağım kesinlikle” dedi.

Türkiye’de 207 Üniversite olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Can, bu üniversiteler arasında rekabet olduğunu ifade ederek, “Bu kadar üniversitenin içinde siz birlikte yarışa çıkıyorsunuz ama sizin alt yapı ve üst yapı iyi olursa sizi o zaman öğretim elemanı, öğrenci tercih ediyor. Giresun Üniversitesinin tercih edilebilmesi için yeterli hale gelmesi lazım verilen eğitimin seviyesinin de yükselmesi lazım. Fiziki alt ve üst yapı konusunda üniversiteyi iki kampüste toplamak istiyoruz. Bunlardan birisi Güre Yerleşkesi ve burada Fen, Sosyal ve Mühendislik birimleri olacak. İkinci kampüs ise şu anda Aksu vadisinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılıyor gerçekleşme oranı yüzde 95 ve bize verilen bilgilere göre Haziran ayında taşınacağız ikinci kampüsü de hastanemin yanında düşünüyoruz. Orada sağlıkla ilgili akademik birimlerini de orada toplamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Güre kampüsünde ıslah etmek, geliştirmek ve büyütmek gerekiyor” diyen Prof. Dr. Can, “Bu bağlamda yanı başımızda FİSKOBİRLİK’in entegre tesisleri var ve burası 64 dönüm. FİSKOBİRLİK yetkilileri ve başkan ile üç kez görüştüm valimiz ve belediye başkanımızla birlikte. Görüşmelerimizde belli bir noktaya kadar geldi ve inşallah uzlaşıyla sonuçlanacak böylelikle o araziyi üniversitemize katmayı istiyoruz. Peki, FİSKOBİRLİK ne olacak? Bu da bizim markamız ve Genel Müdürlüğü Giresun’da onun içinde Bulancak ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde 24,5 dönüm arazi ayrıldı oraya taşınacak. Başkanı’nda kendi ifadesi şöyle, ‘Organize sanayinin oraya taşınırsak maliyetlerimiz yüzde 31 oranında düşüyor’ dedi. Entegrenin yerini üniversiteye dahil ettikten sonra sahile anayolun üzerine bir giriş kapısı başka illerde olduğu gibi çünkü şu andaki giriş üniversitemize yakışmıyor” Değerlendirmesinde bulundu.

Diş Hekimliği Fakültesinin merkeze kurmak istediklerini kaydeden Can, şöyle devam etti:

“Şehrin bazı yerlerinde arsalarımız var Aksu’daki ikinci kampüs için TOKİ ile takasa girerek Diş Hekimliği fakültesini almak istiyoruz. Ben buranın çocuğuyum yanlış bir şey yaparak iz bırakmak istemiyorum. Bulancak’a söz verilmiş ama Bulancak’a teknik bilimlerin ilgili programlarını götürürüz orada organize sanayide var öğrenciler stajda görürler böylelikle 500 öğrenci alırız ama bin 500 öğrenci götürürüz Bulancak’ı kesinlikle mağdur etmeyiz biz şehre tepeden bakıyoruz Diş Hekimliğinin yeri kesinlikle merkez olmalı.”