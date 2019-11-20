Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada mütalaa

İSTANBUL (AA) - Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5'i tutuklu 8 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşma celse arası mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Taraflara araştırılmasını istenen bir husus olup olmadığı soruldu. Sanık ve avukatları, araştırılmasını istedikleri bir hususun olmadığını belirtti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tüm sanıkların ''DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Yurdagül Gümüş hakkında ayrıca ''terör örgütünün propagandası yapmak'' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, sanık Helin Bölek hakkında ''hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar, sanık Sultan Gökçek hakkında ''görevi yaptırmamak için direnme'' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.