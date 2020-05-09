HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 07:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi. Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'ndekiler cenazenin burada defnedileceğini öğrenince sokağa dökülerek, durumu protesto etti. Öte yandan Kayseri Ülkü Ocakları da yaptığı açıklamada cenazenin Kayseri'ye getirilmesini istemediklerini ve cenaze töreni düzenlenmesini engelleyeceklerini belirtmişti.

Konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu üyelerinin serbest bırakılması talebiyle girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün önce vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi İstanbul'da yaşanan gerginliğin ardından Kayseri'ye gönderildi.

Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye getirilerek, Asri Mezarlık morguna konuldu.

DHA'nın geçtiği habere göre Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenince sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişilik grup, durumu protesto etti.

Vatandaşlar 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Polis ekipleri de vatandaşlara dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar ardından evlerine dağıldı.

Öte yandan Kayseri Ülkü Ocakları da yaptığı açıklamada cenazenin Kayseri'ye getirilmesini istemediklerini ve cenaze töreni düzenlenmesini engelleyeceklerini belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Haliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attıHaliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attı
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Batman Valisi'nden kritik açıklama

Batman Valisi'nden kritik açıklama

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Duvarı delip girdiler, 400 bin liralık altın çaldılar

Duvarı delip girdiler, 400 bin liralık altın çaldılar

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

Diğer Haberler
Gebze'de fabrika yangını! Ekipler bölgede

Gebze'de fabrika yangını! Ekipler bölgede

İzmir’de cadde ve meydanlar boş kaldı

Cadde ve meydanlar boş kaldı

İntihar eden emekli özel harekatçının üzerinden not çıktı

İntihar eden emekli özel harekatçının üzerinden not çıktı

Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Haliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attı: Sürücü yaralandı

Haliç Köprüsü'nde otomobile çarpan araç takla attı

Adana'da korkunç olay! 20 yaşındaki genç kendini ağaca astı

Korkunç olay! 20 yaşındaki genç kendini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.