Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu üyelerinin serbest bırakılması talebiyle girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün önce vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi İstanbul'da yaşanan gerginliğin ardından Kayseri'ye gönderildi.

Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye getirilerek, Asri Mezarlık morguna konuldu.

DHA'nın geçtiği habere göre Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenince sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişilik grup, durumu protesto etti.

Vatandaşlar 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Polis ekipleri de vatandaşlara dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar ardından evlerine dağıldı.

Öte yandan Kayseri Ülkü Ocakları da yaptığı açıklamada cenazenin Kayseri'ye getirilmesini istemediklerini ve cenaze töreni düzenlenmesini engelleyeceklerini belirtmişti.

