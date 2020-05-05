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  4. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucu eylemini sonlandırdı.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

Konser yasaklarının kaldırılması talebiyle ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, eylemini bitirme kararı aldı.
Konser başvurusunun valiliğe yapılması ve görüşmelerin olumlu ilerlemesi sebebiyle ölüm orucunu sona erdiren Gökçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gökçek'in eylemini sürdürdüğü evin önünde konuyla ilgili yapılan açıklamaya CHP ve HDP'li milletvekilleri de katıldı.

GRUP YORUM'DAN AÇIKLAMA

Grup Yorum'dan yapılan açıklamada, "Siyasi bir zafer kazandık. Olumlu görüşmeler de yapılıyor. Arkadaşlarımız Valilikle görüşüyorlar. Konser için başvuruyorlar. Sonucu göreceğiz” denildi

NE OLMUŞTU?

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve Helin Bölek, konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması talebiyle ölüm orucuna başlamış, Bölek 288. günde hayatını kaybetmişti.

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