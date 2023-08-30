GSB PERSONEL ALIMI 2023: GBS personel alımı 2023 başvurusu ne zaman yapılacak, nasıl? 11.455 sözleşmeli personel başvuru şartları neler?

GSM personel alımı 2023 başvuru ekranı ile ilgili aramalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bünyesinde çalışmak üzere 11.425 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. GSB sözleşmeli personel alımı başvuruları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte GSB personel alımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarına dair detaylar...

GBS PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

28 Ağustos'ta başlayan GSB sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Eylül'de sona erecek. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek. Büro personeli kadrosu için merkeze 145, taşraya 400 personel, destek personeli kadrosu için merkeze 59, taşraya 3 bin 200 personel alımı yapacak olan GSB, 3150 büro personeli ve 400 psikolog kadrosunun tamamını ise taşraya gerçekleştirecek. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacak.

GBS PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

GBS personel alımı genel ve özel başvuru şartları şu şekilde:

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç),

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

