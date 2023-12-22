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GTA 6'nın (GTA VI) görüntülerini sızdıran hacker'a "süresiz hastane cezası"

22.12.2023 12:40 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de gelecek yıllarda yayınlanması beklenen video oyunu GTA VI'nın görüntülerini yasa dışı bir şekilde internette paylaşan hacker Arion Kurtaj, süresiz hastane cezası aldı. Bildirilenlere göre Kurtaj, sağlıklı ve toplum için tehdit oluşturmayan bir birey haline geldiği kanısına varılana kadar hastanede kalacak. "Lapsus$" hacker grubunun bir üyesi olan Kurtaj sağlık kontrolleri sırasında ise "siber suç işlemeye en kısa sürede geri dönmek istediğini" söyleyerek şaşırttı!

GTA 6'nın (GTA VI) görüntülerini sızdıran hacker'a "süresiz hastane cezası"

BBC'nin haberine göre, hakim, siber suç işleme isteği ve yeteneğinin kamuoyuna karşı bir risk olduğunu belirterek, Arion Kurtaj'a süresiz hastane cezası verdi.

Kurtaj'ın, sağlıklı ve toplum için tehdit oluşturmayan bir birey haline geldiği kanısına varılana kadar hastanede kalacağı bildirildi.

"Lapsus$" hacker grubunun bir üyesi olan Kurtaj ise sağlık kontrolleri sırasında "siber suç işlemeye en kısa sürede geri dönmek istediğini" belirtti.

ROCKSTAR: BİZİ 5 MİLYON DOLAR ZARARA SOKTU

Video oyunu GTA VI'nın sahibi olan şirket Rockstar, mahkemede, Kurtaj'ın faaliyetlerinin kendilerini 5 milyon dolar zarara soktuğunu açıkladı.

Kurtaj, laptobuna el konulmasına rağmen Amazon Firestick cihazı ve cep telefonuyla Rockstar'ın sahip olduğu 90 adet GTA VI görüntüsünü çalarak sosyal medyada yayınlamıştı.

Şirketin kullandığı Slack mesaj sistemine sızan Kurtaj, "Eğer Rockstar, 24 saat içinde benimle Telegram üzerinden iletişime geçmezse oyunun kodlarını yayınlayacağım." ifadesini kullanmış ve sürenin dolmasının ardından bir forumda kodları paylaşmıştı.

Kurtaj'ın yayınladığı görüntüler, 4 günde 128 milyon kişi tarafından izlenmişti. (AA)

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