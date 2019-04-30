Guaido: “Maduro ordunun desteğini kaybetti”

Venezuela’da askere ve halka çağrı yaparak darbe girişimi başlatan Juan Guaido, Nicolas Maduro’nun ordunun desteğini kaybettiğini duyurdu.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve darbe girişimi başlatan Juan Guaido, Venezuela askerinin sokaklarda yer almasının ardından açıklama yaptı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ordunun desteğini kaybettiğini ifade eden Guaido, "Silahlı kuvvetler Maduro’yu desteklemiyor. Sivil liderler ile Venezuela’nın demokratik silahlı kuvvetleri arasındaki iletişim engellendi. Ancak bunu çözebildik" ifadelerini kullandı.

Ordunun bu adımı atmasının tüm ülke için güzel bir haber olduğunu kaydeden Guaido, "Bunun önemli bir parçasıydılar. Bu sadece bir geçiş değil Venezuela’nın egemenliğini kurtarmak için. Özgürlüğümüzü kazanmaya kararlıyız" dedi.



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