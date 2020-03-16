Guardian: İngiltere'nin yüzde 80'ine virüs bulaşacak, salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir

Gazeteye göre İngiliz Kamu Sağlığı Birimi'nin (PHE), hazırladığı dosyayı gizli bir bilgilendirme toplantısında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkililerine aktardı. Guardian, kaynağını gizli tutarak belgeye ulaştığını belirterek koronavirüsle ilgili İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın öngörülerini haberleştirdi. Buna göre virus 12 ay daha yayılmaya evam edebilir ve NHS hastanelerinde şimdiden oluşan yoğunluk daha artarak yönetilmesi çok zor bir duruma gelebilir. Bu süreçte İngiltere'de yaşayanların yüzde 80'inde koronavirüse rastlanması bekleniyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, hükümetin en üst düzey tıbbi danışmanı Profesör Chris Whitty, daha önce bu oranı 'en kötü senaryo' diye nitelendirmiş ve gerçek sayının bundan daha az olacağını söylemişti. Ancak NHS'e sunulan belgede 'Önümüzdeki 12 ay boyunca halkın yüzde 80'ine virüsün bulaşmasının beklendiği ve yüzde 15'inin [7.9 milyon kişi] hastaneye yatırılmasının gerekeceği' belirtiliyor. Belgede, polis, itfaiye, sağlık hizmetleri, ulaşım gibi kritik birimlerde çalışanların virüsten ne oranda etkileneceğine dair tahminler de yer alıyor.

Son birkaç gün içinde PHE'nin 'acil durum hazırlığı' birimi tarafından hazırlanan ve koronavirüs salgınıyla mücadele biriminin başındaki en üst düzey yetkili olan Doktor Susan Hopkins tarafından imzalanan belge, İngiltere'deki hastanelerin başhekimleriyle paylaşıldı. Gazeteye konuşan East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Paul Hunter, '"virüsün yazın insanlar kapalı alanlarda daha az vakit geçirdiğinde daha az yayılacağını, ancak sonbaharla birlikte yeniden yükseleceğini ve sonsuza dek hayatımızda olacağını, ancak artık toplumsal bağışıklık geliştirilmiş olacağı için daha kolay atlatılacağını' söyledi. Belgeye göre sağlık çalışanlarının 1 milyonu ve sosyal hizmetlerde görev alan 1,5 milyon kişi de, toplamda bir aylık süreyle virus sebebiyle çalışamayabilir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında öksürük şikayeti olanların 1 hafta kendi kendilerini karantinaya almalarını söylemişti. Belgede bu sözler hatırlatılarak, İngiltere'nin en az yüzde 10'unun aynı anda öksürük şikayeti olacağı ve bu durumun çalışma hayatına ciddi bir etkisi olacağı belirtiliyor.