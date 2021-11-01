Guardian: İngiltere'de 'namus ve töre suçları' beş yılda yüzde 81 artış gösterdi

Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere'de 'namus ve töre' bahanesiyle işlenen suçların sayısı son beş yılda arttı.

Bilgi edinme hakkı kapsamında 39 polis teşkilatı içinden sorulara yanıt veren 28 teşkilat, tecavüz, ölüm tehdidi ve saldırı suçlarının 2016'daki 884 sayısından geçen yıl 1.599'a yükseldiğini kaydetti.

Bu sayı, suçların oranında yüzde 81 artış yaşandığına işaret ediyor.

Emniyet teşkilatına göre bu sayının böylesine bir yükseliş göstermesinde mağdurların daha çok polise gitmesinin rolü var.

Ancak bu suçlara maruz kalan aileleri temsil eden avukat Imran Khodabocus, bu sayının endişe verici olduğunu dile getiriyor.

Khodabocus, "Bu sayı büyük ihtimalle buzdağının sadece görünün bir kısmı, eve kapanmalar bu sayının daha çok artmasına yol açtı. Normal hayata geri döndükçe namus suçlarının daha çok artmasını bekliyorum. Tabii ki vakaların doğası gereği çoğu mağdur polise gitmiyor, bu mesele okul, sosyal hizmetler ya da polis tarafından da ciddi bir şekilde ele alınmıyor" açıklamasında bulundu.

Zorla evlendirilme ve kadın sünneti de 'namus ve töre suçları' kapsamında ye ralıyor.

İngiltere'de her yıl 12-15 namus cinayetinin işlendiği tahmin ediliyor.

Bu vakalardan en çok bilinenleri arasında Banaz Mahmod var.

Banaz Mahmod, 2006 yılında tacize uğradığı evliliğinden kaçtığı ve başka bir adama aşık olduğu gerekçesiyle babası, amcası ve diğer akrabalarının dahil olduğu bir cinayete uğramıştı.

Bradford şehrinde yaşayan Samia Shahid ise 2016'da Pakistan ziyareti sırasında öldürüldü.

Samia Shahid'in eski eşi ve babası Pakistan'da cinayetle ilgili olarak gözaltına alındı.

Ancak babası kefaletle serbest kaldığı sırada hayatını kaybetti, Samia Shahid'in cinayetiyle ilişkili olarak kimse mahkemeye çıkmadı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2009'dan beri bu suçlar kapsamında düzenli olarak polisten veri topluyor.

2019-2020 yılları için bakanlığın elindeki veri 2.024 suçun işlendiğini gösteriyor.

Manchester polis teşkilatı ise yeni bir IT sistemine geçtiği için veri sağlayamıyır.

Namus suçlarına maruz kalan mağdurları destekleyen bir vakıf olan Karma Nirvana, 2015'te polisin mağdurları korumak için yeterince çaba harcamadığını belirten raporundaki tavsiyelerin hayata geçirilmediğini aktarıyor.

