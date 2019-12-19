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Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 21:30 | Son Güncelleme

Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın El Salvador sınırı yakınında, San Jospe Limanı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Venezuela'da yayın yapan Ultimas Noticias internet sitesinin haberine göre, Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsünden (INSIVUMEH) yapılan açıklamada, merkez üssü Guatemala'nın San Jospe Limanı açıkları olan 6 büyüklüğündeki depremin okyanusun 35 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) de yaptığı açıklamada, depremin ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletinin Hidalgo şehrinde hissedildiğini bildirdi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Guatemala Meksika

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