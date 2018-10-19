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Guatemala'da seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili suçların cezasında indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

Söz konusu ceza indiriminin, hakkında seçim kampanyası finansmanıyla ilgili çeşitli iddialar bulunan Devlet Başkanı Jimmy Morales'e de fayda sağlayacağı savunuluyor

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da, seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili suçların cezası hafifletildi.

Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak suçundan verilen hapis cezalarının azaltılmasına ilişkin yasa tasarısı, 18'e karşı 93 oyla parlamentodan geçti.

Tasarı, kayıt altına alınmayan siyasi katkılar ve belirsiz finansmanlar için verilen hapis cezalarının 4 ila 12 yıldan, 1 ila 5 yıla indirilmesini öngörüyor.

Tasarıdan, seçim kampanyaları finansmanında usulsüzlük yapmaktan hüküm giyen suçluların da faydalanabileceği kaydedildi.

Tasarıya karşı çıkan muhalif milletvekili Sandra Moran da cezalara ilişkin değişikliklere, milletvekillerinin değil hukukçuların karar vermesi gerektiği yorumunu yaptı.

Ceza indiriminden, hakkında seçim kampanyası finansmanıyla ilgili çeşitli iddialar bulunan Devlet Başkanı Jimmy Morales'in de yararlanabileceği savunuluyor.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Guatemala Seçim kampanyasına yasa dışı finansman

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