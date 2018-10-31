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Guatemala'da siyasetçileri eleştirenlere hapis cezası önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Guatemala'da siyasetçileri eleştirenlere hapis cezası önerisi

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da bazı milletvekilleri, siyasilere yönelik bazı eleştirel söylemlerin hapisle cezalandırılması için parlamentoya yasa teklifi sundu.

Parlamentodaki 5 milletvekili tarafından sunulan teklifle, getirdikleri eleştirilerle sosyal medya üzerinden siyasetçiler üzerinde "baskı kurmaya" çalışanların hedef alındığı ve bu kişiler için 2 ila 3 yıl hapis cezası istendiği belirtildi. Cezanın ne tür söylemleri içereceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Devlet Başkanı Jimmy Morales'i destekleyen Alianza Ciudadana grubunun temsilcisi, milletvekili Eva Monte, teklifin, "ifade özgürlüğünü bastıracağı" yönündeki eleştirileri kabul etmediklerini, amaçlarının "hakarete karşı savaşmak" olduğunu söyledi.

Monte, teklifin kabul edilmesi halinde "devlet başkanı, devlet başkanı yardımcısı ve milletvekillerinin korunacağını" savundu.

Öte yandan ülkedeki İnsan Hakları Savcısı Jordan Rodas, "düşüncenin özgürce ifade edilmesini engellediği" gerekçesiyle söz konusu teklifin anayasaya aykırı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Teklifin anayasaya uygunluğunun araştırılması için ilk olarak parlamentodaki Anayasa Komisyonunda görüşüleceği kaydedildi.

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Guatemala hapis siyasetçilere eleştiri

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