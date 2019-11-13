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Guatemala'da yolsuzluk suçuna ceza indirimine milletvekillerinden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:31 | Son Güncelleme

Eylemlerini itiraf edenler için yolsuzluktan mahkum olanlara yüzde 50'ye kadar cezai indirim yapılmasını öngören değişlikler parlamentoda onaylandı

GUATEMALA CITY (AA) - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da itiraf edenler için yolsuzluk suçundan verilecek cezalarda indirime gidilecek.

Guatemala parlamentosunda yapılan oylamada milletvekilleri, yolsuzluktan mahkum olanlardan eylemlerini itiraf edenlere yüzde 50'ye kadar cezai indirim yapılmasını öngören değişlikleri onayladı.

Değişiklikler lehinde oy kullanan milletvekillerinden bazılarının yolsuzluk soruşturması geçirdiği ifade ediliyor.

Eski devlet başkanları, iş adamları ve kamu çalışanlarını kapana kıstıran bir yolsuzluk krizinin pençesinde olduğu belirtilen Guatemala'da, milletvekillerinin dokunulmazlığı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Guatemala Yolsuzluk

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