Guatemala'da yolsuzlukla mücadele komisyonunun yetkisini iptal kararı

GUATEMALA (AA) - Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkedeki yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu'nun (CICIG) yetkisini yenilemediğini açıkladı.

Devlet Başkanı Morales, askeri ve sivil yetkililerin bulunduğu bir programda yaptığı konuşmada, komisyonun yetkisini iptal etme ve görevlerini Guatemalalı kurumlara devretmeye "bir an önce" başlama kararıyla ilgili BM Genel Sekreterliği'ni haberdar ettiğini duyurdu.

Morales, komisyonu, "İdeolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma" yürütmekle suçlayarak, "Seçici adalet, tüm vatandaşların gözünü korkutmak için kullanıldı. Yargı bağımsızlığı, adaleti manipüle amacıyla ihlal edilmiştir." dedi.

Öte yandan, Guatemala'da askeri araçların, komisyonun genel merkezinin etrafında devriye gezdiği bildirildi.

CICIG Sözcüsü Matias Ponce, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, binanın dışında en az 12 askeri aracın bulunduğunu belirtti.

CICIG ile çalışan Başsavcı Thelma Aldana, geçen yıl ağustos ayında Yüksek Mahkeme'den, "Devlet Başkanı Jimmy Morales'in 2015'teki seçim kampanyasına yapılan mali desteğin araştırılması için devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını" istemişti.