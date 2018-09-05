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Guatemala'dan CICIG Başkanı Velasquez'e izin yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Guatemala, yolsuzlukla mücadele komisyonu başkanı Velasquez'e ülkeye giriş izini vermiyor

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunun (CICIG) Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Guatemala hükümetinden yapılan açıklamada, Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiği ve komisyon başkanlığına başka birinin atanmasının istendiği belirtildi.

Açıklamada, Velasquez'in, "kamu güvenliği ve düzenine saldıran, ülkede yönetimi, kurumsallığı, adaleti ve huzuru bozan bir kişi" olduğu ifadesine yer verildi.

Ivan Velasquez, karardan haberdar olduğunu ancak bu konuda yorum yapmayacağını söyledi.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, geçen ay sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma" yürütmekle suçlamıştı.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Devlet Başkanı Morales, CICIG'nin başındaki Ivan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cicig Guatemala Iván Velásquez

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