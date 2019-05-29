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Gucci'den ses getiren defile! Cinsiyet eşitliği ve kişisel özgürlük teması dikkat çekti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

İtalyan moda devi Gucci, Roma'da dünyanın en eski müzesi olarak kabul edilen Musei Capitoline'da bir defile düzenledi. Filozofların ve imparatorların büstleri arasında gerçekleşen Gucci 2020 Cruise koleksiyonu yine ilginç tasarımlarla dikkat çekti. Defilenin ana konusu ise özgürlük ve cinsiyet eşitliği mesajlarıydı.

Gucci'den ses getiren defile! Cinsiyet eşitliği ve kişisel özgürlük teması dikkat çekti

Seçkin 400 konuğun katıldığı Gucci defilesi Roma'daki Capitoline Müzesi'nde gerçekleşti. Gucci'nin moda tasarımcısı Alessandro Michele'in yeni kadın ve erkek koleksiyonu, özgürlüğe davet olarak tanımladı.

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Gösteri, siyasi öğelerin yanı sıra, Antik Roma'dan esinlenilen Antik Roma'nın en karakteristik giysisi toga ve cüppeler, Hercules ve rahibelerin giydiği kıyafetlerden oluşuyordu.

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Bununla birlikte defilede ABD'nin bazı eyaletlerinde kürtajın yasaklanması da defilede öne çıkan bir mesajdı. Bir manken defileye 1970'lerin feminist sloganı, 'Bedenim, Benim Seçimim' baskılı bir ceketle çıkarken, bir diğeri rahim desenli bir elbiseyle podyumdaydı.

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Gucci Instagram'da, “Bu eser, yaratıcı yönetmenin devam eden özgürlük, eşitlik ve kendini ifade etme vizyonunu yansıtıyor” dedi. Moda devi ayrıca, dünyadaki cinsel ve üreme haklarını, annenin sağlığını ve bireylerin özgürlüğünü desteklemeye yönelik projeleri finanse ederek uzun süredir kadın ve kızlara yönelik bir savunucu olduklarını da belirtti.

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Gecede Salma Hayek, Harry Styles ve Zoe Saldana gibi ünlüler yer aldı.

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Gucci, son dönemde siyahileri küçük düşürdüğü kazak tasarımı, Hintliler tarafından kutsal kabul edilen ve Sih cemaati tarafından takılan turbanın podyumda sergilenmesi yüzünden tepki çekmişti.

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Gucci Gucci 2020 Cruise

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