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Güçlü ve tarafsız! Mynet seçime damga vurdu, Türkiye sonuçları Mynet'ten takip etti

02.04.2024 16:18
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Türkiye’nin en köklü dijital platformu olan, başından beri tarafsız yayıncılık anlayışıyla yoluna emin adımlarla devam eden Mynet seçimin en çok takip edilen internet sitesi oldu. Yerel seçimin heyecanı Mynet’te yaşandı.

Güçlü ve tarafsız! Mynet seçime damga vurdu, Türkiye sonuçları Mynet'ten takip etti

Köklü donanımıyla, sağlam altyapısıyla, haber çeşitliliğiyle, son dakika reaksiyonlarıyla Türkiye’nin en çok takip edilen internet sitesi olan Mynet, seçim gecesine de damga vurdu.

78 MİLYON SAYFA GÖRÜNTÜLENME, 5.5 MİLYON KULLANICI

Seçim için yapılan özenli ve detaylı çalışmalara ilgi yine çok yoğundu. Baştan sona büyük heyecana sahne olan seçim sonuçlarını Türkiye, gece boyu Mynet'ten takip etti. Sektörün en güçlü mobil uygulamasına sahip olan Mynet, seçimde 78 milyon sayfa görüntülenmesi ve 5.5 milyon kullanıcıya ulaştı.

TARAFSIZ VE OBJEKTİF YAYINCILIK

Mynet olarak tarafsızlık ve objektiflik ilkelerinden asla ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Okuyucularımıza en doğru verileri, en hızlı şekilde vermek için çalıştık.

Özel olarak hazırlanan ‘2024 Yerel Seçim Sonuçları’ sayfasında seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylara yer verilirken; Belediye Başkanlığı sonuçları, İl Meclisi Sonuçları ve adayların aldığı oy oranları anlık olarak okuyucularla buluştu.

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Başta 30 büyükşehir olmak üzere tüm il ve ilçelerin de ayrıntılı olarak sonuçları Türkiye haritası üzerindeki anlık verilerden takip edilirken, Ayrıca partilere göre toplamda alınan belediye sayıları, Türkiye geneli oy istatistikleri ve ilçe bazında kazanılan belediyeler de tablolar halinde Mynet ‘2024 Yerel Seçim Sonuçları’ sayfasından anlık paylaşıldı.

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Mynet ailesi olarak seçim maratonunu bizimle birlikte takip ettiğiniz, bize güvendiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Yerel Seçim 2024


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