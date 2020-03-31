Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

Cilt bakımına büyük masraf yapmak istemeyen ama sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenlerin yardımına doğal ürünler koşar. Türklerin geçmişten gelen gül suyu alışkanlığı ise; tüm dünyayı kıskandıracak kadar etkili doğal bir alışkanlıktır. Cildi nemlendiren ve besleyen gül suyunun yararları oldukça fazladır. Peki, evde gül suyu ile yapılabilecek cilt bakım kürleri nelerdir? İşte, romantik gülün sevgilinin gönlünü çelmek dışındaki cilde olan yararları....
Gül suyu ile cildi temizlemek büyüklerden öğrenilen en eski geleneklerden biridir. Gül, ferahlatıcı kokusunun yanında antiseptik özelliği ile de yüzde oluşan kirin ve yağın temizlenmesine yardımcı olur. Tonik görevi üstelenen gül suyu aynı zamanda cildin rahatlamasına ve nefes almasına imkan tanır:
İçeriğinde A,B,C ve D vitamini bulunan gül suyu cilt bakımda oldukça etkili bir silahtır. Bu nedenle gül suyunu hemen hemen her cilt tipine uygulanan bakım kürlerinin içerisinde görmeniz mümkündür.
Gül Suyu+ Badem+ Bal
2 yemek kaşığı gül suyunu, 5 tane öğütülmüş badem ve 1 çay kaşığı bal ile bir kasenin içerisinde karıştırın. Maskeyi sürmeden önce cildinizin temizliğinden emin olun. Temiz cildinize maskeyi uygulayın ve 30 dakika bekleyin. Sonrasında ılık su ile durulayın.
Gül Suyu+ Bal+ Süt+ Yulaf Ezmesi
2 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı bal, 3 yemek kaşığı gül suyu ve 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini temiz bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Cildinize uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Cildinizi ılık su ile yıkayarak dairesel hareketler ile maskeyi temizleyin.
Gül Suyu+ Bal+ Limon Suyu+ Patates
1 adet orta boy patatesin kabuklarını soyarak püre haline getirin. Pürenin içerisine 3 yemek kaşığı gül suyu, 1 yemek kaşığı bal ve yarım limon suyu ekleyin. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonrasında ılık su ile sıyırarak temizleyin.
Yarım kilo gül yaprağı ve yarım litre saf suyu tencereye aktarın.
Ocağın altını orta ateşte açın ve kaynamaya bırakın.
Su kaynamaya başladığı anda ateşi kısın ve 10 dakikanın sonunda tamamen kapatın.
1 saat boyunca soğuması için bekleyin ve sonrasında süzün.
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