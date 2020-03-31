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Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pürüzsüz görünen bir cilde sahip olmak bütün kadınların arzusudur. Ergenlikte baş gösteren akne problemine bir de hormon değişikliklerinin yarattığı cilt sorunları eklenince kadınların korkulu kabusu başlar. Dermokozmetik sektöründeki ürün çeşitliliği ile kabus bir kat daha perçinlenir. Çünkü cilt bakım rutinlerinde söylenen kadar kusursuz bir cilde kavuşmak için onlarca ürün alınması gerekir.

Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

Cilt bakımına büyük masraf yapmak istemeyen ama sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenlerin yardımına doğal ürünler koşar. Türklerin geçmişten gelen gül suyu alışkanlığı ise; tüm dünyayı kıskandıracak kadar etkili doğal bir alışkanlıktır. Cildi nemlendiren ve besleyen gül suyunun yararları oldukça fazladır. Peki, evde gül suyu ile yapılabilecek cilt bakım kürleri nelerdir? İşte, romantik gülün sevgilinin gönlünü çelmek dışındaki cilde olan yararları....

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Gül suyu ile cildi temizlemek büyüklerden öğrenilen en eski geleneklerden biridir. Gül, ferahlatıcı kokusunun yanında antiseptik özelliği ile de yüzde oluşan kirin ve yağın temizlenmesine yardımcı olur. Tonik görevi üstelenen gül suyu aynı zamanda cildin rahatlamasına ve nefes almasına imkan tanır:

  • Cildi nemlendirerek oluşan kuruluğu giderir.
  • Cildin mineral ve vitamin isteğine cevap vererek sağlığını korur.
  • Cildi gerginleştirerek anti aging özelliğiyle ile yaşlanmayı erteler.
  • Her cilt tipine uygun olması nedeniyle herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir.
  • Cildin yağ dengesini korur. Düzenli ve sık kullanıldığında siyah nokta ve sivilce problemlerinin oluşmasını engeller.
  • Cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.
  • Ciltteki renk eşitsizliklerini düzenleyerek renginin açılmasını sağlar.
  • Cildi yağlardan ve ölü derilerden derinlemesine temizler. Cildin tıkanmış ve nefes alamayan üst tabakasını temizleyerek gözeneklerin açılmasını sağlar.
  • Gözaltı morluklarının koyu görüntüsünün azalmasına ve gözaltı torbası şeklinde şişkinliklerin inmesinde etkili olur.
  • Ciltte oluşan tahriş ve iltihaplanmaları iyileştirerek kaşıntı ve pullanma sorununu ortadan kaldırır. Cildi yatıştırarak sakinleştirir.
  • Cildin pH dengesini korur.
  • Cilt hücrelerini yeniler. Oluşan yara ve kesiklerin tedavisinde iyileştirici rol oynar.

GÜL SUYU İLE YAPILAN CİLT BAKIM KÜRLERİ

İçeriğinde A,B,C ve D vitamini bulunan gül suyu cilt bakımda oldukça etkili bir silahtır. Bu nedenle gül suyunu hemen hemen her cilt tipine uygulanan bakım kürlerinin içerisinde görmeniz mümkündür.

Gül Suyu+ Badem+ Bal

2 yemek kaşığı gül suyunu, 5 tane öğütülmüş badem ve 1 çay kaşığı bal ile bir kasenin içerisinde karıştırın. Maskeyi sürmeden önce cildinizin temizliğinden emin olun. Temiz cildinize maskeyi uygulayın ve 30 dakika bekleyin. Sonrasında ılık su ile durulayın.

Gül Suyu+ Bal+ Süt+ Yulaf Ezmesi

2 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı bal, 3 yemek kaşığı gül suyu ve 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini temiz bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Cildinize uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Cildinizi ılık su ile yıkayarak dairesel hareketler ile maskeyi temizleyin.

Gül Suyu+ Bal+ Limon Suyu+ Patates

1 adet orta boy patatesin kabuklarını soyarak püre haline getirin. Pürenin içerisine 3 yemek kaşığı gül suyu, 1 yemek kaşığı bal ve yarım limon suyu ekleyin. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonrasında ılık su ile sıyırarak temizleyin.

EVDE GÜL SUYU NASIL YAPILIR?

Yarım kilo gül yaprağı ve yarım litre saf suyu tencereye aktarın.
Ocağın altını orta ateşte açın ve kaynamaya bırakın.
Su kaynamaya başladığı anda ateşi kısın ve 10 dakikanın sonunda tamamen kapatın.
1 saat boyunca soğuması için bekleyin ve sonrasında süzün.

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