Gül suyunun cilde yararları nelerdir?

Güzelliğin ve güzel kokunun simgesi olan gül, eski zamanlardan beri birçok alanda kullanılıyor. Tatlılara aroma katmak, yaraları iyileştirmek, kötü kokuları engellemek ve cilt bakımı için gül özü sıkça tercih ediliyor.

Doğal yöntemlerle elde edilen gül suyu ise cildi besleyerek tüm kozmetik ürünlerini geride bırakıyor. Cilde etkisi ıspatlanmış gül suyunun 5 mucize etkisini sizinle paylaşıyoruz.

SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

İçeriğindeki bileşenler cildin pH dengesini koruyarak cilt altında oluşan yağlanmayı ortadan kaldırıyor. Bunun sonucunda cilt nefes alıyor ve sivilce oluşumu yaşanmıyor. Sivilcelerin üzerine gül suyu damlatarak gülün antiseptik özelliğinden yararlanıp kızarıklık oluşumunu engelleyebilirsiniz.

CİLT TONUNU EŞİTLİYOR

Kadınların en büyük sorunlarından biri cilt tonu eşitsizliğidir. Göz altında mor halkalar, dudak çevresinde ve alında yer alan kızarıklıklar cilde sağlıksız bir görüntü verir. Gül suyunu düzenli kullanarak cildinizdeki renk eşitsizliklerini giderebilir, sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.

CİLDİ YENİLİYOR

Toz, hava kirliliği, güneşin zararlı etkileri cilde zarar verir. Gül suyu ile cildinizi temizlediğinizde bu dış etkenleri de cildinizden uzaklaştırmış olursunuz. Sağlıkla parıldayan bir cilt için yüzünüzü yatmadan hemen önce temizlemeli ve gece boyu dinlenmesini sağlamalısınız.

KIRIŞIKLARI AZALTIYOR

Doğal içerikli ürünlerin cilde daha çok fayda sağladığı hepimiz tarafından kabul ediliyor. Gül suyunu buzdolabında muhafaza edip, her sabah yüzünüzü silebilirsiniz. Gül suyu, cilde serinlik vererek nem dengesini sağlar ve cilt yapısını onararak yaşlanmanın etkilerini zaman içinde yok eder.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIYOR

Yanak, çene, burun ve alın bölgesinde yaşanan geniş gözenek görünümü hoş bir görüntü oluşturmaz. Zaman içinde gözeneklere kir dolarak siyah nokta ve sivilce oluşumuna neden olur. Bu durumu engellemek için gül suyunun gözenek sıkılaştırıcı etkisinden yararlanabilir, cildinizin güzelliğini koruyabilirsiniz.



