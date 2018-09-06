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Gülay bebek tümörlerinden kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 9 ay önce dünyaya gelen ve kalbinde 9 tümör tespit edilen Gülay Ravza Tolu, sağlığına kavuşuyor - Yapılan tedavi sonucu 9 tümörden 6'sı küçülerek kayboldu, 3'ü ise kalbe zarar vermeyecek boyuta geldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 ay önce dünyaya gelen ve kalbinde 9 tümör tespit edilen Gülay Ravza Tolu sürdürülen tedavi ile iyileşiyor.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, anne karnındayken kalbinde tümörden şüphelenilen ve doğar doğmaz yeni doğan ünitesine alınan Gülay bebekte, en büyüğü 1,8 cm, en küçüğü 0,6 cm olan 9 tümör tespit edildi.

Doğduğu günden beri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hüseyin Yıldız, tarafından tedavi edilen Gülay bebek, 6 tümörden kurtulurken 3 tümör de küçüldü.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yıldız, doğumun ardından bebeğin kalbinde 9 tümör tespit ettiklerini ve ciddi ritim probleminin olduğunu belirtti.

Gülay Ravza Tolu'nun, kalbinden akciğere kan götüren damarının kapağına yapışan tümörün kan akışını zamanla ciddi manada engellemeye başladığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Hastamızı tümörün mevcut olumsuz etkileri ve oluşabilecek diğer olumsuz etkileri açısından yakın ekokardiyografi takibine aldık. Takiplerde hastamız yaklaşık 4 aylıkken en büyük kitlenin akciğere kan götüren damarın ağzını tıkamaya başladığını, kan akışı bozulan kalbin bu nedenle sağ tarafının genişleyip büyüdüğünü ve hastamızın dudaklarında morarmaların oluşmaya başladığını gördük. Bunun üzerine gerekli kan tahlilleri yaptıktan sonra tümörü küçültücü ilaç tedavisi başladık. Tedavi sonunda tümörün büyük oranda küçüldüğünü ve akciğere kanın rahatlıkla gidebildiğini gördük."

Tolu'nun kalbindeki 9 tümörden 6'sının küçülerek tamamen kaybolduğunu dile getiren Yıldız, kalan 3'nün de kalbe zarar vermeyecek boyutlara kadar küçülmüş durumda olduğunu ifade etti.

Yaş ilerledikçe kalan tümörlerin kendiliğinden küçülme ihtimali bulunduğunu belirten Yıldız, "Eğer küçülmeyip tekrar akciğer damarını tıkama problemine sebebiyet verirse yine ilaç tedavisi ile küçültme veya gerekirse ameliyatla tümörü çıkartmayı planlıyoruz. Bunun kararını takiplerde hastanın durumuna ve ekokardiyografi bulgularına göre vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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