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Güllü lakaplı dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Manisa’da 12 ayrı suçtan araması bulunan ’Güllü’ lakaplı dolandırıcı son işinde jandarmadan kaçamadı.

Güllü lakaplı dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi

Manisa’da 12 ayrı suçtan araması bulunan ’Güllü’ lakaplı dolandırıcı son işinde jandarmadan kaçamadı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyi, satacağı büyükbaş hayvanlar karşılığında aldığı 75 bin TL ile kaçan ve hayvanları teslim etmeyerek dolandıran şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesinde 30 Eylül tarihinde K.N. (48) isimli şahıs büyükbaş hayvan almak maksadıyla sosyal medya üzerinden tanıştığı M.A.A. (48) isimli ’Güllü’ lakaplı şahıs ile Turgutlu ilçesinde buluşarak hayvan pazarlığı için Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi yakınlarında bulunan bir hayvan ağılına gitti. M.A.A. isimli şahıs pazarlık aşamasında K.N.’nın yanında getirdiği çanta ve içinde bulunan 75 bin TL’yi alarak olay yerinden kaçarak hayvanları teslim etmedi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan istihbari çalışma neticesinde şüpheli M.A.A. isimli şahsı aynı gün Turgutlu ilçesinde yakaladı. Güllü lakaplı dolandırıcı M.A.A.’nın K.N. isimli şahıstan aldığı çanta ele geçirilirken, bahse konu 75 bin TL’ye ise ulaşılamadı.
Şüpheli M.A.A. isimli şahsın yapılan sorgusunda ayrıca 12 suçtan arandığı tespit edilerek 1 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi. M.A.A. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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