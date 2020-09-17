Gülümsemek karakterinizi belirliyor!

Güzel bir gülümsemenin ise en büyük anahtarı inci gibi ve kar beyazı dişler… Kullandığımız tabirler artık alışılagelmiş, benimsediğimiz dilimize pelesenk olan kalıplar aslında.. Ne kadar isim takarsak takalım veya yeni marka oluşturalım; istekler ve beklentiler her zaman aynıdır. Sağlıklı bir ağız yapısı, güzel gözüken dişler ve beyazlık….
Diğer yazılarımızda, ağız yapısı ve diş problemlerini kaleme almıştık. Ben sizlerle birazda diş beyazlatmayı konuşmak istiyorum. Çünkü beyazlatmayla ilgili o kadar yanlış bilinen doğru ve/veya doğru bilinen yanlış var ki.. Bu noktada bir nebze de olsun bilinçlendirmek ve bilgilendirmek istiyorum.
Kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgilerden bir tanesi; dişlerini ne kadar beyazlatırsan beyazlat, kemik renginden öte bir beyazlık sağlanamaz. Teknoloji günbegün değişiyor, gelişiyor. Hasta memnuniyeti, daha sağlıklı bir ağız yapısı ve güzel bir gülümseme için bu değişim ve gelişimi bünyemize katıyoruz. Bu teknolojinin bize sağladığı nimetlerden bir tanesi de dişleri tatmin edilen seviyede beyazlatmak.
Ev tipi dediğimiz diş beyazlatma yöntemiyle de bir takım beyazlıklar sağlanıyor. Fakat evde bilinçsizce yapılan yine bilgi kirliliğinden beslenerek dişlerimize uyguladığımız bazı metotlar, dişlerimize, diş minelerimize zarar verebiliyor. Dişleri beyazlatmak istediğinizde öğrenmeniz gereken ilk kural; bilinçli olmanız ve her gördüğünüzü/duyduğunuzu araştırmadan dişlerinize uygulamamanız.
Estetik diş hekimliğinde en çok uygulanan tedavilerden biridir.
Diş beyazlatmada iki farklı yöntem bulunmaktadır; ofis tipi ve ev tipi beyazlatma. Ofis tipi beyazlatma, klinikte hekim tarafından özel ağartıcı jellerin dişin üzerine uygulanmasıdır. Bu işlem yaklaşık olarak 20-40 dakika sürmektedir. Ev tipi beyazlatma ise kişinin kendisinin uyguladığı beyazlatma yöntemidir. Hekim tarafından özel ölçüye göre hazırlanmış plağın içerisine ağartıcı jel sürülür ve plak ağıza yerleştirilir. Günde 4-6 saat veya gece boyunca bu plak kullanılarak diş renginiz beyazlatılır.
Ofis tipi ve ev tipi arasındaki farklar bulunmaktadır. Ofis tipi beyazlatma hızlı ve daha etkili bir beyazlatma sağlar. Ev tipi beyazlatma jellerinin ağartıcı konsantrasyonu diş ve diş etlerine zarar vermesin diye düşük tutulmuştur. Bu sebeple ev tipi beyazlatma daha uzun sürede sonuç vermektedir.
Beyazlatma uygulamasından sonraki ilk 48 saat beyazlatma reaksiyonu devam etmektedir. Bu süre içerisinde kola, çay, kahve, meyve suyu, salçalı yemekler gibi renkli gıdaları tüketmekten kaçınmalı ve sigara kullanılmamalıdır. Asitli içecekler hassasiyet yapacağı için kaçınılmalıdır.
Diş hekiminizin tavsiye ettiği beyazlatma jelleri dışında veya karbonat vs. gibi materyalleri kullanarak dişinizi beyazlatmaya kesinlikle çalışmayınız. Dişlerinize zarar verebilirsiniz. Dişinizin beyazlatma işlemine uygun olup olmadığına, uygunsa hangi yöntemin size uyduğuna hekiminiz karar verecek ve size uygun olan yöntemi seçecektir. Her hastaya aynı reçete verilmez. Her hastanın reçetesi özeldir.
Ortodontist Dr. Yasin Akgül