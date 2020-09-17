Gülümsemek karakterinizi belirliyor!

Güzel bir gülümsemenin ise en büyük anahtarı inci gibi ve kar beyazı dişler… Kullandığımız tabirler artık alışılagelmiş, benimsediğimiz dilimize pelesenk olan kalıplar aslında.. Ne kadar isim takarsak takalım veya yeni marka oluşturalım; istekler ve beklentiler her zaman aynıdır. Sağlıklı bir ağız yapısı, güzel gözüken dişler ve beyazlık….

Diğer yazılarımızda, ağız yapısı ve diş problemlerini kaleme almıştık. Ben sizlerle birazda diş beyazlatmayı konuşmak istiyorum. Çünkü beyazlatmayla ilgili o kadar yanlış bilinen doğru ve/veya doğru bilinen yanlış var ki.. Bu noktada bir nebze de olsun bilinçlendirmek ve bilgilendirmek istiyorum.

Kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgilerden bir tanesi; dişlerini ne kadar beyazlatırsan beyazlat, kemik renginden öte bir beyazlık sağlanamaz. Teknoloji günbegün değişiyor, gelişiyor. Hasta memnuniyeti, daha sağlıklı bir ağız yapısı ve güzel bir gülümseme için bu değişim ve gelişimi bünyemize katıyoruz. Bu teknolojinin bize sağladığı nimetlerden bir tanesi de dişleri tatmin edilen seviyede beyazlatmak.