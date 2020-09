Gülümsemek karakterinizi belirliyor!

Güzel bir gülümsemenin ise en büyük anahtarı inci gibi ve kar beyazı dişler… Kullandığımız tabirler artık alışılagelmiş, benimsediğimiz dilimize pelesenk olan kalıplar aslında.. Ne kadar isim takarsak takalım veya yeni marka oluşturalım; istekler ve beklentiler her zaman aynıdır. Sağlıklı bir ağız yapısı, güzel gözüken dişler ve beyazlık….

Ev tipi dediğimiz diş beyazlatma yöntemiyle de bir takım beyazlıklar sağlanıyor. Fakat evde bilinçsizce yapılan yine bilgi kirliliğinden beslenerek dişlerimize uyguladığımız bazı metotlar, dişlerimize, diş minelerimize zarar verebiliyor. Dişleri beyazlatmak istediğinizde öğrenmeniz gereken ilk kural; bilinçli olmanız ve her gördüğünüzü/duyduğunuzu araştırmadan dişlerinize uygulamamanız.

NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Beyazlatma uygulamasından sonraki ilk 48 saat beyazlatma reaksiyonu devam etmektedir. Bu süre içerisinde kola, çay, kahve, meyve suyu, salçalı yemekler gibi renkli gıdaları tüketmekten kaçınmalı ve sigara kullanılmamalıdır. Asitli içecekler hassasiyet yapacağı için kaçınılmalıdır.

Diş hekiminizin tavsiye ettiği beyazlatma jelleri dışında veya karbonat vs. gibi materyalleri kullanarak dişinizi beyazlatmaya kesinlikle çalışmayınız. Dişlerinize zarar verebilirsiniz. Dişinizin beyazlatma işlemine uygun olup olmadığına, uygunsa hangi yöntemin size uyduğuna hekiminiz karar verecek ve size uygun olan yöntemi seçecektir. Her hastaya aynı reçete verilmez. Her hastanın reçetesi özeldir.

Ortodontist Dr. Yasin Akgül