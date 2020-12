Gümüş suyu nerelerde kullanılır?

Gümüş Suyu Zararlı mı?

Gümüş suyu zararları hususunda henüz kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Ancak direkt olarak içilmesi uzmanlar tarafından önerilen bir durum değildir. Gümüş suyu kullanımı tek başına kanser ya da AIDS gibi ciddi hastalıklarda uzmanlar tarafından önerilmez. Çünkü alternatif tıp her zaman ikinci plandadır ve modern tıp uzmanlarının önerileri ve tedavi yöntemleri ilk sırada yer alması gereklidir. Gümüş suyu kullanımının uzun süre olması uzmanların tavsiye ettiği bir durum değildir. Netice olarak gümüş bir metaldir ve vücuda uzun süre alınması ağır metal birikimine sebep olabilir. Bu nedenle kontrollü ve uzman gözetiminde kullanılması her zaman tercih edilen bir durumdur. Gümüş suyu zararları arasında uzun süre kullanımı nedeni ile epilepsi nöbetinin görüldüğü saptanmıştır. Gebelik döneminde fetüs üzerinde istenmeyen durumlara sebep olabileceği için gümüş suyunun kesinlikle alınmaması gereklidir. Gümüş suyu bağırsaklarda bulunan faydalı bakterileri kontrolsüz kullanıldığı takdirde öldürüyor. Bağırsaklarda antibiyotik ile aynı etkiyi gösterebiliyor. Bu nedenle gümüş suyunun uzun süreli kullanımı bağırsaklar için zararlı olabiliyor. Netice olarak doğal kökenli bir ilaç bile olsa gümüş suyu kullanımında dikkatli olmak ve tedbiri elden bırakmamak gereklidir. Her doğal ilaç belirli miktarlarda kullanıldığında hastalığın iyileşmesine yardımcı olurken fazla kullanımlarda ciddi problemler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle ilacı kullanmayı düşünenlerin mutlaka hekime danışarak bu doğrultuda yol izlemesi gereklidir.