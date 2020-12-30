Gümüş suyu nerelerde kullanılır?

Esasında son dönemde yapılan araştırmalar Gümüş suyunun başta kanser ve AIDS olmak üzere pek çok hastalığa faydası olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gümüş suyu faydaları hususunda yapılan araştırmalar 1920’li yıllara dayansa da günümüzde alternatif tıpta oldukça yaygın bir şekilde kullanılır.
Gümüş suyu faydaları denildiği zaman ilk göze çarpan husus hücre yenilemesi özelliğidir. Bu sayede hasarlı olan hücreleri onarıp başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı gözle görülür faydaları bulunur. Gümüş suyunun diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir;
Esasında gümüş suyunun hazırlanmasında temiz suyun içerisine gümüş partikülleri konulur. Gümüş partiküllerinin içerisinde bulunduğu suya kolloidal gümüş ismi verilmiştir. Evde gümüş suyu nasıl hazırlanır denildiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;
Gümüş suyu kullananlar bu suyu cam bir sprey şişesinde kullanırsa daha ergonomik bir şekilde kullanılabilir. Sprey şişesine konulduğu zaman belirli bir uzaklıktan eklemlere, ciltte problem olan bölgelere, kulak iltihabına ya da buruna kolay bir şekilde püskürtülebilir. Ayrıca damlatmak suretiyle bir şişeye konulup kullanılması mümkündür. Bir buhar cihazının içerisine damlatılıp buharı içinize çekerek kullanmanız da mümkündür. Gümüş suyu oldukça etkili bir üründür. Bu nedenle kullanılmak istenen bölgeye bir ya da iki damladan fazla kullanılması uzmanlar tarafından önerilmez. Ayrıca 14 günden fazla üst üste kullanım önerilmez. Bu nedenle eğer problem geçmediyse bir müddet ara verdikten sonra tekrar gümüş suyu kullanmanız mümkündür.
Gümüş suyu zararları hususunda henüz kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Ancak direkt olarak içilmesi uzmanlar tarafından önerilen bir durum değildir. Gümüş suyu kullanımı tek başına kanser ya da AIDS gibi ciddi hastalıklarda uzmanlar tarafından önerilmez. Çünkü alternatif tıp her zaman ikinci plandadır ve modern tıp uzmanlarının önerileri ve tedavi yöntemleri ilk sırada yer alması gereklidir. Gümüş suyu kullanımının uzun süre olması uzmanların tavsiye ettiği bir durum değildir. Netice olarak gümüş bir metaldir ve vücuda uzun süre alınması ağır metal birikimine sebep olabilir. Bu nedenle kontrollü ve uzman gözetiminde kullanılması her zaman tercih edilen bir durumdur. Gümüş suyu zararları arasında uzun süre kullanımı nedeni ile epilepsi nöbetinin görüldüğü saptanmıştır. Gebelik döneminde fetüs üzerinde istenmeyen durumlara sebep olabileceği için gümüş suyunun kesinlikle alınmaması gereklidir. Gümüş suyu bağırsaklarda bulunan faydalı bakterileri kontrolsüz kullanıldığı takdirde öldürüyor. Bağırsaklarda antibiyotik ile aynı etkiyi gösterebiliyor. Bu nedenle gümüş suyunun uzun süreli kullanımı bağırsaklar için zararlı olabiliyor. Netice olarak doğal kökenli bir ilaç bile olsa gümüş suyu kullanımında dikkatli olmak ve tedbiri elden bırakmamak gereklidir. Her doğal ilaç belirli miktarlarda kullanıldığında hastalığın iyileşmesine yardımcı olurken fazla kullanımlarda ciddi problemler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle ilacı kullanmayı düşünenlerin mutlaka hekime danışarak bu doğrultuda yol izlemesi gereklidir.
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