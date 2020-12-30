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Gümüş suyu nerelerde kullanılır?

30.12.2020 12:29 | Son Güncelleme:
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Gümüş suyu nerelerde kullanılır?

Gümüş suyu nedir? Gümüş suyu henüz yeni popüler olmaya başlamış olan ve pek çok alanda sağlığa faydalı içeriği bulunan bir alternatif tıp ürünüdür. Gümüş suyu özel bir yöntem kullanılarak hazırlanır ve talep eden kişilere sunulur.

Esasında son dönemde yapılan araştırmalar Gümüş suyunun başta kanser ve AIDS olmak üzere pek çok hastalığa faydası olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gümüş suyu faydaları hususunda yapılan araştırmalar 1920’li yıllara dayansa da günümüzde alternatif tıpta oldukça yaygın bir şekilde kullanılır.

Gümüş Suyunun Faydaları Nelerdir?

Gümüş suyu faydaları denildiği zaman ilk göze çarpan husus hücre yenilemesi özelliğidir. Bu sayede hasarlı olan hücreleri onarıp başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı gözle görülür faydaları bulunur. Gümüş suyunun diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir;

  • İçerisinde bulunan partiküller sayesinde antibakteriyel etkisi vardır. Bu sayede vücutta bulunan mikropları öldürerek bedenin enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını arttırır.
  • Gümüş suyu içerisinde bulunan maddeler sayesinde Lyme hastalığı ve Tüberküloza karşı etkilidir. Lyme hastalığı bakteri kökenli olması nedeniyle gümüş suyunun antibakteriyel özelliğinden faydalanılır.
  • Cilt üzerinde oluşan yaraların üzerine sürülerek yaraların iyileşmesine etki eder.
  • Son yapılan araştırmalarda gümüş suyu faydaları arasında kanserli hücrelerin hücre yapısını bozduğuna rastlanmıştır. Bu sayede kanserli hücrelerin vücuda zarar vermesinin önüne geçildiği gözlenmiştir.
  • Ciltte oluşan yanıklara ya da tahrişlere karşı gümüş suyu hücre onarıcı etkiye sahiptir. Yara ve yanık izlerinin hızlı bir şekilde iyileşmesinde de etkilidir.
  • Gümüş suyunun burun akıntısına iyi geldiği de yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır. Özellikle sinüslerin içinde bulunan enfeksiyonlara karşı temizleyici etkisi vardır. Bu şekilde nefes almada rahatlama sağlar. Gümüş suyu ile hazırlanan özel burun spreyleri bu amaçla sıklıkla kullanılır.
  • Antibakteriyel özelliği ile ciltte oluşan sivilce ve akne tedavisinde kullanılır.
  • Gümüş suyu faydaları arasında bir diğeri de eklemleri rahatlatıcı etkisinin olmasıdır. Eklemlerin rahatlaması sayesinde eklem ağrıları önlenir.

Gümüş Suyu Nasıl Hazırlanır?

Esasında gümüş suyunun hazırlanmasında temiz suyun içerisine gümüş partikülleri konulur. Gümüş partiküllerinin içerisinde bulunduğu suya kolloidal gümüş ismi verilmiştir. Evde gümüş suyu nasıl hazırlanır denildiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

  • Suyun kalitesi oldukça önemlidir. Laboratuvar ortamında yapılamayacağı için hazır olarak iyonize edilmiş su temin etmeniz gereklidir. Musluk suyu ile gümüş suyu yapılamaz.
  • Gümüş suyu yapılırken kullanılacak olan gümüşlerin sertifikalı olması önemlidir. Bunun için güvenilir bir yerden gümüşler temin edilmelidir.
  • Gümüş suyu yapmak için gümüşlerin elektrolize edilmesi gereklidir. Elektrolize işlemi devam ederken gümüşler karardığı takdirde fiş çekilerek temizlenmesi gereklidir.
  • Gümüş suyu yapılırken cam bir kabın kullanılması daha doğru olur.
  • Yapım aşamasında TDS metre yardımı ile gümüş suyu ölçülmelidir. Su istenilen değere geldiği takdirde fiş çekilerek işlem tamamlanır.
  • Gümüş suyu yapımı sonrasında su oda sıcaklığında güneş almayan bir yerde muhafaza edilmelidir.
  • Gümüş suyu kullananlar suyun belirli bir müddet sonra sarı renk aldığını gözlemlemişlerdir. Bu durum normal kabul edilir. Gümüş suyunun kullanımında ise mutlaka bir uzman tavsiyesi ile kullanmak gereklidir. Kişinin sağlık durumuna ve yaşına göre suyun kullanım oranı değişkenlik gösterebilir.

Gümüş Suyu Nasıl Kullanılır?

Gümüş suyu kullananlar bu suyu cam bir sprey şişesinde kullanırsa daha ergonomik bir şekilde kullanılabilir. Sprey şişesine konulduğu zaman belirli bir uzaklıktan eklemlere, ciltte problem olan bölgelere, kulak iltihabına ya da buruna kolay bir şekilde püskürtülebilir. Ayrıca damlatmak suretiyle bir şişeye konulup kullanılması mümkündür. Bir buhar cihazının içerisine damlatılıp buharı içinize çekerek kullanmanız da mümkündür. Gümüş suyu oldukça etkili bir üründür. Bu nedenle kullanılmak istenen bölgeye bir ya da iki damladan fazla kullanılması uzmanlar tarafından önerilmez. Ayrıca 14 günden fazla üst üste kullanım önerilmez. Bu nedenle eğer problem geçmediyse bir müddet ara verdikten sonra tekrar gümüş suyu kullanmanız mümkündür.

Gümüş Suyu Zararlı mı?

Gümüş suyu zararları hususunda henüz kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Ancak direkt olarak içilmesi uzmanlar tarafından önerilen bir durum değildir. Gümüş suyu kullanımı tek başına kanser ya da AIDS gibi ciddi hastalıklarda uzmanlar tarafından önerilmez. Çünkü alternatif tıp her zaman ikinci plandadır ve modern tıp uzmanlarının önerileri ve tedavi yöntemleri ilk sırada yer alması gereklidir. Gümüş suyu kullanımının uzun süre olması uzmanların tavsiye ettiği bir durum değildir. Netice olarak gümüş bir metaldir ve vücuda uzun süre alınması ağır metal birikimine sebep olabilir. Bu nedenle kontrollü ve uzman gözetiminde kullanılması her zaman tercih edilen bir durumdur. Gümüş suyu zararları arasında uzun süre kullanımı nedeni ile epilepsi nöbetinin görüldüğü saptanmıştır. Gebelik döneminde fetüs üzerinde istenmeyen durumlara sebep olabileceği için gümüş suyunun kesinlikle alınmaması gereklidir. Gümüş suyu bağırsaklarda bulunan faydalı bakterileri kontrolsüz kullanıldığı takdirde öldürüyor. Bağırsaklarda antibiyotik ile aynı etkiyi gösterebiliyor. Bu nedenle gümüş suyunun uzun süreli kullanımı bağırsaklar için zararlı olabiliyor. Netice olarak doğal kökenli bir ilaç bile olsa gümüş suyu kullanımında dikkatli olmak ve tedbiri elden bırakmamak gereklidir. Her doğal ilaç belirli miktarlarda kullanıldığında hastalığın iyileşmesine yardımcı olurken fazla kullanımlarda ciddi problemler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle ilacı kullanmayı düşünenlerin mutlaka hekime danışarak bu doğrultuda yol izlemesi gereklidir.

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