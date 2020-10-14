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Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hükümlü Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 23:43 | Son Güncelleme

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde vefat eden Mustafa Kabakçıoğlu’nun hastaneye gitmeyi kabul etmediğini, buna dair dilekçe verdiğini, kamuoyundaki iddiaların kasıtlı ve marjinal gruplar tarafından toplumda infial oluşturmak amacıyla yapıldığının değerlendirildiğini duyurdu.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hükümlü Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin açıklama

Konuyla ilgili kurumun web sitesinde yayımlanan açıklamada Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 29 Ağustos 2020 günü vefat eden hükümlü Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüne dair bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan haberlere açıklık getirildi.

Kabakçıoğlu’nun 27 Temmuz 2016 tarihinde Şebinkarahisar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Gümüşhane’ye nakil olarak geldiği, vefat ettiği tarihe kadar da Gümüşhane Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ

“20 Ağustos 2020 tarihinde rahatsızlandığını bildirmesi üzerine 112 komuta kontrol birimi aranmış, ambulanstaki görevliler Kabakçıoğlu’nun hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak kendisi iyi olduğunu beyan ederek hastaneye gitmeyi kabul etmemiş, kendisine oksijen verilmiştir. Covid 19 ile ilgili bugüne kadar alınan tedbirler kapsamında ceza infaz kurumumuzun rutin uygulaması olan dışarı ile hastane, duruşma veya ceza infaz kurumuna yeni girme şeklinde temas eden hükümlülerin 14 gün boyunca tekli odaya alınması uygulamasına istinaden Kabakçıoğlu oksijen verilme işlemi sonrası tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bahçesi bulunan yaklaşık 50 m2’lik tekli odaya verilmiştir.

24 Ağustos 2020 tarihinde yoğun nefes darlığı şikayeti olduğunu söylemesi üzerine tekrar 112 ekipleri çağırılmış ancak Kabakçıoğlu yine hastaneye gitmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine Kabakçıoğlu’nun kaldığı koğuşa gerekli sağlık önlemleri alınarak kurum doktoru tarafından girilmiş, muayenesi yapılarak reçete düzenlenmiş ve reçete haricinde revirde bulunan ilaçlardan da gerekli olanlar kendisine verilmiştir.

Bunun haricinde kendisinin günlük genel durum takipleri yapılmıştır. 27 Ağustos 2020 tarihinde tekrar rahatsızlanması üzerine kurum doktoru tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi Dahiliye polikliniğine acil olarak sevk edilmek istenmiştir. Ancak Kabakçıoğlu sevk olmak istemediğini söylemiş ve kendi rızası ile hastaneye gitmemiştir.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE VERMİŞ

Ayrıca hastaneye gitmek istemediğine dair dilekçe vermiş, bu durumda revir görevlileri ve ceza infaz kurumu infaz koruma memurları tarafından tutanak altına alınmıştır. 29 Ağustos 2020 tarihinde saat 05.45 sıralarında Kabakçıoğlu’nun kalmakta olduğu odaya girildiğinde sandalyede hareketsiz bir şekilde oturur durumda olduğu görülmüş, herhangi bir tepki vermemesi üzerine 112 acil servis görevlileri kuruma davet edilmiş, yapılan kontrollerde şahsın vefat ettiği anlaşılmıştır”

OTOPSİ SONUCU HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kabakçıoğlu hakkında 29 Ağustos 2020 ve 30 Ağustos 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Laboratuvarı tarafından Covid 19 tespiti amacıyla 2 adet PCR testi yapıldığı ve sonuçlarının negatif olarak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, “Cenazenin otopsi işlemi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş olup, otopsi sonucu henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bazı bilgi ve belgelerin basına ve sosyal medya platformlarına sızdırılması ile ilgili soruşturmanın gizliliğini ihlal ve TCK’nın sair hükümleri doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Bu tip haberlerin kasıtlı ve marjinal gruplar tarafından toplumda infial oluşturmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir. Covid 19 vakasının ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden bu tarafa Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığı’mızın talimatları doğrultusunda salgınla mücadelede gerekli tüm tedbirler tarafımızdan titizlikle alınmış olup, bugüne kadar ceza infaz kurumumuzda herhangi bir hükümlü veya tutukluda Covid 19 vakasına rastlanılmamıştır. Hükümlü ve tutukluların sağlıkları ile ilgili tüm tedbirler bugüne kadar alındığı gibi bugünden sonra da tarafımızdan hassasiyetle alınmaya devam edecektir” denildi. (İHA)

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