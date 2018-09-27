Gümüşhane'de ayı saldırısı! Yumruk atarak kurtuldu

Karamustafa Yaylası'nda önceki gün küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban Vehbi Boz, ormana giren sürüyü çıkarmak isterken arkasından yaklaşan ayının saldırısına uğradı. Yere düşen Boz, ayağa kalkıp kendisine saldıran ayıya yumruk attı. Ayı ile boğuşan Boz, ıslık çalarak çoban köpeklerini çağırdı. Köpeklerin saldırdığı ayı, ormana kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Karın bölgesi ve kollarından yaralanan Vehbi Boz, telefonla aradığı orman bekçisinden yardım istedi. Bekçinin yönlendirmesi ile bölgeye sevk edilen ambulansla Vehbi Boz, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Boz, Trabzonun Tonya ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'ndeki evine döndü.
'AYAĞA KALKTIM BEN DE AYIYA YUMRUK ATTIM'
Olayı anlatan Vehbi Boz, "Bana vurdu ve yere düşürdü. O anda bir şok geçirdim, ayağa kalktığım ben de ayıya yumruk attım. Boğuşurken ıslık çaldım, köpeklerim geldi. Onlar ayıya saldırınca hayatım kurtuldu. Sonra telefonla yardım çağrısında bulundum. Gelip beni ambulansla aldılar. Şu anda sağlığım yerinde" dedi. (DHA)
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