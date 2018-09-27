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Gümüşhane'de ayı saldırısı! Yumruk atarak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Karamustafa Yaylası'nda hayvan otlatan çoban Vehbi Boz (43) ayı saldırısına uğradı. Boğuştuğu ayıya yumruk atan Boz, çoban köpeklerinin de yardımıyla yaralı olarak kurtuldu.

Gümüşhane'de ayı saldırısı! Yumruk atarak kurtuldu

Karamustafa Yaylası'nda önceki gün küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban Vehbi Boz, ormana giren sürüyü çıkarmak isterken arkasından yaklaşan ayının saldırısına uğradı. Yere düşen Boz, ayağa kalkıp kendisine saldıran ayıya yumruk attı. Ayı ile boğuşan Boz, ıslık çalarak çoban köpeklerini çağırdı. Köpeklerin saldırdığı ayı, ormana kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karın bölgesi ve kollarından yaralanan Vehbi Boz, telefonla aradığı orman bekçisinden yardım istedi. Bekçinin yönlendirmesi ile bölgeye sevk edilen ambulansla Vehbi Boz, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Boz, Trabzonun Tonya ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'ndeki evine döndü.

'AYAĞA KALKTIM BEN DE AYIYA YUMRUK ATTIM'

Olayı anlatan Vehbi Boz, "Bana vurdu ve yere düşürdü. O anda bir şok geçirdim, ayağa kalktığım ben de ayıya yumruk attım. Boğuşurken ıslık çaldım, köpeklerim geldi. Onlar ayıya saldırınca hayatım kurtuldu. Sonra telefonla yardım çağrısında bulundum. Gelip beni ambulansla aldılar. Şu anda sağlığım yerinde" dedi. (DHA)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aç hayvanlar yiyecek bulamıyorlar ne yapsınlar biz aç kalsak adam vururuz
Vaay, o seni ısırdıysa sende onu yumrukladın yani, ayıdan niye altkalasın ki? Alacak verecek yok yani ödeştiniz
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