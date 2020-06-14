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Gümüşhane'de Tomara Şelalesi, ziyarete açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2020 08:25 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dağdan çıkan, 40 ayrı kaynağın birleşmesi sonucu oluşan, 25 metre yükseklikten dökülen ender şelalelerden Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, normalleşme kapsamında ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu şelaleye ziyaretçiler bekleniyor.

Şiran ilçesinde, merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tomara Şelalesi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Doğa manzarası ve vadi içinde akan suyun çıkardığı sesle ziyaretçileri çeken Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, bölgeye yapılan cam seyir terasıyla dikkat çekiyor. Dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu şelaleye ziyaretçiler bekleniyor.

'TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı tesislerini işleten Abdülbaki Kara, normalleşme sürecine girilmesinin ardından bölgenin son hazırlıklar tamamlanarak, ziyarete hazır getirildiğini söyledi. Kara, "Tüm dünya genelinde koronavirüs kaynaklı 3 aydır birçok işletme kapalı haldeydi. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı kararlar doğrultusunda 1 Haziran itibarıyla biz de milli parklarımızı açmış bulunuyoruz. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. 2019 yılında biz Tomara Şelalesi Tabiat Parkı olarak 200 bin ziyaretçiyi ağırladık. 2020 yılında ise malum süreç nedeniyle geçen yılki ziyaretçi sayıyı beklemiyoruz. Biz geçen senede olduğu gibi aynı heyecanla ve aynı titizlikle hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Şelaleye gelecek olan ziyaretçiler için tüm tedbirlerin aldığını kaydeden Kara, "Ziyaretçilerimiz için de ateş ölçer, el dezenfektanı ve masa sayısı gibi önemlerimizi aldık. Özellikle milli parklarımızın bizlere göndermiş olduğu tedbir uygulama rehberini alanımızda uyguladık. Tedbirlerimizi almış bir şekilde ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz de kişisel hijyenlerine ve tedbirlerine lütfen dikkat etsin. Zorunlu olmadıkça maskelerini çıkartmamalarını istiyoruz. Biz işletme olarak tüm kontrolleri gerçekleştireceğiz. Bireysel olarak vatandaşlarımız gelebilir ancak turlarla birlikte gelmek isteyen vatandaşlarımız ise çalıştığımız firmalar aracılığıyla randevu alması gerekiyor" diye konuştu.

(DHA)

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